Oroscopo Branko martedì 26 aprile: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko martedì 26 aprile 2022. Una settimana si è conclusa e ora ne inizia un’altra, che parte con il piede giusto grazie al lunedì di festa appena passato. Sicuramente molti di voi hanno organizzato gite fuori porta e scampagnate. Altri, invece, si rilasseranno a casa, in famiglia. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Si inizierà con il piede giusto? E come andranno gli ‘affari di cuore’? Non ci resta che chiederlo all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi hai davvero molta energia: gli altri apprezzeranno il tuo spirito combattivo e saranno inclini a stare dalla tua parte.

Oroscopo Branko Toro: Hai ritrovato serenità e questo ti conferisce un maggiore equilibrio emotivo, ultimamente a causa dei mille impegni sei stato davvero sotto pressione!

Oroscopo Branko Gemelli: Questo momento ti permette davvero di emergere: non dare adito a pettegolezzi e vai avanti per la tua strada.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La tua sensibilità si rivelerà la carta vincente per portare a causa dei bei risultati: fanne buon uso!

Oroscopo Branko Leone: La tua ambizione ti porterà lontano: favorite le collaborazioni e i nuovi progetti, attenzione solamente a qualche spesa di troppo.

Oroscopo Branko Vergine: Sei in una fase di rinnovamento: hai voglia di fare e metterti in gioco e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: La tua tranquillità d’animo metterà gli altri a proprio agio e ti garantirà di acquisire il benestare di una persona che conta.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei un po’ sottotono ma da questa sera si recupera! Non chiuderti in casa, potresti fare una bella conoscenza nel corso delle prossime ore.

Oroscopo Branko Sagittario: Sei una persona solare e dinamica, queste caratteristiche oggi prevarranno e ti metteranno in una luce davvero invidiabile.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Finalmente sei sereno, dopo giorni di alti e bassi cominci a riacquistare la razionalità che ti caratterizza.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei un pochino nervoso. Se hai avuto degli screzi con il partner scegli la strada del dialogo, è sempre bene essere onesti e non nascondersi dietro un dito.

Oroscopo Branko Pesci: Sei preoccupato per il lavoro, vorresti che tutto si risolvesse nel minor tempo possibile. Non temere, presto ogni cosa andrà per il verso giusto.