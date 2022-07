Oroscopo Branko martedì 26 luglio 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko martedì 26 luglio 2022. Inizia una nuova settimana, l’ultima del mese di luglio perché poi non ci resta che dare il benvenuto ad agosto. Ma non siete curiosi di sapere come andrà? E cosa accadrà in questo caldo martedì? Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Ti senti carico, una bella energia ti pervade quest’oggi. Cerca di pianificare per bene i progetti futuri.

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei fresco e riposato, il weekend ha portato quella necessaria ventata di tranquillità e in questo martedì senti di poter scalare le montagne!

Oroscopo Branko Gemelli: Belle questo cielo se ci sono in corso delle trattative, favoriti i contatti con altre città. Le novità, da qui ai prossimi mesi, non mancheranno.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: L’umore è altalenante oggi. Un segno mobile come il tuo necessita di costanti rassicurazioni che gli altri non sempre sono disponibili a concedere.

Oroscopo Branko Leone: Sei determinato e questo ti permetterà di emergere nel lavoro mettendoti in una positiva luce con capi e referenti.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi potresti essere incline a qualche polemica di troppo, cerca di non esagerare e soprattutto non ingigantire problemi facilmente risolvibili.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Bello questo cielo per i single, se di recente hai conosciuto una persona carina porta avanti il rapporto e non te ne pentirai!

Oroscopo Branko Scorpione: Saprai essere una fedele spalla per una persona a te cara che te ne sarà grata! In fondo è anche a questo che servono gli amici, non credi?

Oroscopo Branko Sagittario: Cielo interessante per i nuovi progetti soprattutto se stai cercando nuovi orizzonti in cui approdare, tieni a mente l’obiettivo e presto arriveranno le risposte che cerchi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei decisamente più sereno e tranquillo rispetto a diverse settimana fa. In amore alle volte vorresti che il partner sia maggiormente presente, perché non glielo dici?

Oroscopo Branko Acquario: La creatività è ad un ottimo livello, soluzioni ed idee inedite potrebbero consentirti di ottenere maggiori soddisfazioni sul lavoro, sii ricettivo.

Oroscopo Branko Pesci: È un cielo che parla d’amore, attenzione però a non crearsi false speranze. Sonda il terreno e se ritieni opportuno agire sfodera le tue sensuali armi.