Oroscopo Branko martedì 6 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko martedì 6 settembre 2022. Il weekend è alle spalle, oggi è martedì e la settimana è appena iniziata. Tra lavori, progetti da portare a termine, vacanze che per molti già sembrano un ricordo lontano. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata, anche e soprattutto sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? I single riusciranno a trovare l’anima gemella e a lasciarsi andare? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Le opportunità non mancano, ma non sempre la fortuna è dalla tua parte. Quindi, prima di agire cerca di riflettere, di capire bene cosa fare. E sicuramente non sbaglierai!

‎Oroscopo Branko Toro: Hai bisogno di cambiamenti nella tua vita, di stravolgere i piani. Prima, però, il consiglio è quello di riflettere, ponderare bene prima di fare una scelta. Sul tavolo ci sono diverse proposte, solo una è quella vincente!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Hai vissuto per tanto tempo all’ombra, estraniato. E ora senti la voglia di emergere, di far vedere a tutti chi sei e quanto vali. Bene, puoi farlo: ma metti da parte la paura, devi essere coraggioso!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Devi portare a termine un progetto. Hai tante responsabilità, molti impegni, ma devi reagire: non puoi assolutamente buttarti giù!

Oroscopo Branko Leone: A volte sei egocentrico perché sai quanto vali e lo dici a tutti. Cerca, però, di porre un limite a questo lato del carattere perché spesso appari come non sei. Ed è un peccato!

Oroscopo Branko Vergine: Sei stanco, hai bisogno di ricaricare un po’ le batterie per ritrovare la concentrazione di sempre. Soprattutto ora che le vacanze estive sono un ricordo e ti toccherà fare i conti con la quotidianità!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Hai cercato di fare del tuo meglio, ma la perfezione non esiste. E a tue spese ora l’hai capito. Cerca di fermarti, di respirare e di ricaricare le batterie prima di ripartire!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Stai già pensando al futuro e hai già in mente i tuoi obiettivi. Ma non puoi ignorare il presente: devi restare con i piedi ben saldi a terra!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Hai bisogno di una vacanza, ma non hai tempo per rilassarti. Cerca di concentrarti, ma anche di staccare un po’ la spina: ne hai davvero bisogno!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai bisogno di trovare l’equilibrio: hai paura di fare un salto nel vuoto, di rischiare. Ma puoi farlo perché le capacità non ti mancano di certo!

Oroscopo Branko Acquario: Sei stanco, hai tante idee che ti frullano in testa e hai bisogno di staccare la spina e ricaricare le batterie! Che ne dici di una giornata di stop e di pausa da tutto?

Oroscopo Branko Pesci: Il periodo non è dei migliori, ma vedrai che sarai in grado di superare ogni ostacolo. Sei forte, tenace, coraggioso. E non ti accontenti mai. Anzi, sai bene come agire per essere davvero felice e appagato!