Oroscopo Branko martedì 9 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko martedì 9 agosto 2022. Abbiamo dato il benvenuto a una nuova settimana: oggi è martedì e il weekend, quello lungo di Ferragosto, è ancora lontano. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Per molti, sicuramente, si avvicinano le ferie, quindi il meritato riposo e lo stop dalla quotidianità di sempre. Come andrà l’amore? Ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Ora hai le idee chiare, sai veramente cosa vuoi fare nella vita, quindi non devi distrarti. Ma devi inseguire i tuoi sogni.

Oroscopo Branko Toro: Attorno a te il clima è un po’ teso, ma oggi dovrai rimboccarti le maniche e aiutare una persona che ti vuole bene e che si trova in difficoltà. Insomma, ha bisogno di te!

Oroscopo Branko Gemelli: Sei positivo, hai energia da vendere, ma oggi è meglio non agire seguendo l’istinto. Devi superare un ostacolo, ma forse è meglio usare la testa!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Non sei dell’umore giusto e non sai come dirlo a chi ti sta vicino. Cerca di mantenere la calma, di ascoltare i consigli e di non dimenticare quali sono i tuoi obiettivi!

Oroscopo Branko Leone: Hai dovuto fare i conti con un periodo difficile, ma ora riuscirai a superare ogni difficoltà. Quindi, forza non mollare proprio adesso!

Oroscopo Branko Vergine: Hai i piedi ben saldi a terra, ma ora dovrai fare i conti con un problemino. Presto nella tua vita arriverà una svolta!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Sei alla ricerca di semplicità e sei consapevole che presto riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivo. Cerca, però, di non complicarti la vita!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei un po’ arrabbiato e nervoso, ma cosa c’è che non va nella tua vita? Cerca di non lamentarti perché non puoi sprecare energie fondamentali per altro!

Oroscopo Branko Sagittario: Stai facendo qualcosa di cui presto potrai pentirtene. Quindi, prima di agire rifletti e mantieni la calma!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei positivo, energico, ma cerca di aprire bene gli occhi e di capire bene cosa fare per il futuro!

Oroscopo Branko Acquario: Non sei sereno, alcuni problemi familiari ti rendono agitato. Cerca di mantenere la calma e di non farti prendere dal panico: devi andare avanti!

Oroscopo Branko Pesci: Stai lasciando andare il passato: la creatività non ti manca e hai in mente tanti progetti per il futuro. Solo un consiglio: continua così perché la positività è la carta vincente!