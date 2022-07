Oroscopo Branko mercoledì 13 luglio 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 13 luglio 2022. Siamo nel bel mezzo della settimana: è mercoledì e molti già sono con la testa al prossimo weekend, che sicuramente sarà all’insegna del caldo. E per tanti all’insegna delle vacanze estive. Ma come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri? Chi riceverà una bella proposta, del tutto inaspettata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con tutte le sue anticipazioni segno per segno. Dalla sfera sentimentale a quella lavorativa!

Previsioni Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi cercherai di risolvere tutti i problemi, ma non vedi l’ora che arrivino le soddisfazioni. Unico consiglio: cerca di trovare il giusto equilibrio tra relax e voglia di fare!

Oroscopo Branko Toro: Fai bene a fidarti delle persone che ti vogliono bene, devi cercare di rafforzare i rapporti. Oggi sei un po’ stressato e impaziente, ma ricorda che calma resta sempre la giusta alleata!

Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di andare avanti, di non guardare al passato. E di goderti il momento sfruttandolo a pieno. Occhio ai cambiamenti!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi ti senti forte, determinato, in grado di risolvere tutti i problemi. Occhio, però, allo sport e ai movimenti: rischi distorsioni!

Oroscopo Branko Leone: Ti stai riscoprendo, stai conoscendo anche lati inaspettati del tuo carattere. Le idee non ti mancano, hai tanta volontà: devi solo pianificare tutto nei minimi dettagli!

Oroscopo Branko Vergine: Sei ottimista, sai come vedere il bicchiere mezzo pieno. Cerca solo di non essere frettoloso e severo con te stesso!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Non hai paura di niente, anzi sei determinato e coraggioso, in grado di fare tutto. Sei in ottima forma, bene anche i riflessi: ti senti leggero!

Oroscopo Branko Scorpione: Che ne dici di rilassarti, seguire il tuo istinto, ma prendere ogni decisione con calma? Hai bisogno di riposo!

Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di dare un senso alle tue idee: fai chiarezza nella tua mente e ricomincia da zero. Hai tanti pensieri, quindi un po’ di riposo non ti farà del male!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di perdonare, di andare oltre. E di trovare la serenità che meriti. Consiglio? Ascolta di più il tuo corpo e le tue esigenze!

Oroscopo Branko Acquario: La speranza non ti manca e sei anche in ottima forma. Bene, continua così: con questo entusiasmo che travolge tutti!

Oroscopo Branko Pesci: Sei pronto a tutto: hai voglia di iniziare anche nuovi progetti. Ma devi cercare di riposare un po’ perché la stanchezza inizia a farsi sentire!