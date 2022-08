Oroscopo Branko mercoledì 17 agosto 2022: ecco i segni fortunati di oggi

Oroscopo Branko mercoledì 17 agosto 2022. Non tutti infatti sono andati in vacanza anche se la voglia di staccare la spina è davvero tangibile. Ma come andrà questo 17 agosto? Ci saranno segni più fortunati di altri o qualcuno dovrà ‘scapicollarsi’ per raggiungere un obiettivo? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: ‎‎ Tempi buoni per chi ha voglia di mettersi in gioco. Ci vuole un po’ di pazienza ma tutto avrà di nuovo senso.

‎Oroscopo Branko Toro: ‎‎ Continua a far capire agli altri cosa vuoi e soprattutto chi vuoi. Stai cercando la tua strada e va bene così.

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎‎ Ti aspetta una giornata di puro relax. Cerca di goderti al meglio questi giorni, sarà un periodo speciale.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: ‎‎ Potresti pensare di cambiare i tuoi progetti e di mettere in discussione quello che pensavi fosse giusto. Non è un problema, datti tempo.

Oroscopo Branko Leone: Hai tutte le carte in regola per andare avanti e capirti al meglio. Oggi sarà un giorno speciale se vorrai divertirti.

Oroscopo Branko Vergine: Tante le occasioni di oggi che ti portano a pensare al passato, hai un po’ di tempo per decidere cosa fare del tuo futuro.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: ‎Una bellissima giornata per chi ha voglia di dichiararsi e di riprovare ad amare. Fidati un po’ e ama di più.

‎Oroscopo Branko Scorpione: ‎‎ Lasciati andare, magari questa potrebbe essere l’occasione giusta. Tutti gli sforzi fatti avranno un senso.

‎Oroscopo Branko Sagittario: ‎‎Hai tutto il tempo per capire chi vuoi e cosa vuoi essere. Non avere paura di osare, hai tutte le possibilità per farcela.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Tante sorprese per chi sa aspettare. E tanti risultati per chi si dà da fare. Non mollare, a qualunque costo.

Oroscopo Branko Acquario: Basta ansia e stress. Questo è il momento giusto per godersi un po’ la vita, anche se il periodo è caotico.

Oroscopo Branko Pesci: Non sei assolutamente solo. Stai solo cambiando punto di vista e questo ti sta scombussolando ma cerca di pensare più positivo.