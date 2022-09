Oroscopo Branko mercoledì 28 settembre 2022: le previsioni di oggi (amore e lavoro)

Oroscopo Branko mercoledì 28 settembre 2022. Siamo nel bel mezzo della settimana, l’ultima del mese di settembre: è mercoledì, il weekend è ancora lontano e tutti hanno ripreso in mano la quotidianità di sempre. Tra lavoro, impegni, scuola e studio. Ma come andrà questa giornata sul fronte lavorativo e sentimentale? Ci saranno segni fortunati? Il cielo sorriderà a qualcuno o bisognerà rimandare ogni decisione? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: La giornata parte bene: hai finalmente ritrovato la serenità, però è meglio rimandare le decisioni a un altro giorno. Goditi questa tranquillità!

‎Oroscopo Branko Toro: Oggi sei un po’ impaziente, sei stanco e stressato e questo si vede. Devi mantenere la calma, allontanare le polemiche e ritrovare un po’ te stesso!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Tutti gli sforzi presto verranno ricompensati e le soddisfazioni arriveranno a bussare alla tua porta. Forza, non puoi mollare proprio ora!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: A volte sei troppo disponibile, buono e generoso e chi ti sta vicino potrebbe approfittarsi di questo. Occhio al fisico: mangia meglio!

Oroscopo Branko Leone: La ruota gira e la fortuna è dalla tua parte: cerca di mantenere la calma, di non impelagarti in questioni banali. E allontana tutte le discussioni!

Oroscopo Branko Vergine: Sei entusiasta, allegro, il cielo ti sorride. Continua così perché questa è la strada giusta da percorrere!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Hai talento da vendere, la fortuna è dalla tua parte. E il cielo ti sorride: il periodo è ottimo, cosa vuoi di più? Approfittane!

Oroscopo Branko Scorpione: Le relazioni sono favorite, gli incontri saranno speciali: le stelle sono dalla tua parte. Occhio, però, al fisico e agli sbalzi di temperatura: sei un po’ debole!

‎Oroscopo Branko Sagittario: L’energia non ti manca, hai tanta grinta e voglia di fare. Cerca di allontanare le stress e di darti da fare!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di puntare su te stesso, solo così riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi. Occhio alla dieta: meglio fare un po’ di sport, ti fa bene!

Oroscopo Branko Acquario: Il cielo ti sorride e devi approfittare di questo. Unico consiglio: meglio pianificare al meglio la settimana!

Oroscopo Branko Pesci: Hai delle priorità e degli obiettivi da raggiungere? Bene, mettiti al lavoro, anche se senti la necessità di evadere e allontanarti dalla quotidianità. Ora non puoi!