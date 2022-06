Oroscopo Branko mercoledì 29 giugno 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 29 giugno 2022. Penultimo giorno di giugno, siamo nel bel mezzo della settimana e molti sono già con la testa al prossimo weekend. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte lavorativo? E l’amore promette grandi cose o bisognerà aspettare luglio? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, che è sempre pronto a rispondere a ogni domanda, a togliere ogni dubbio!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei più responsabile del solito e stai pensando al futuro, ai tanti progetti che hai in mente di realizzare. Cerca, però, di non avere paura e di non fare passi falsi e affrettati!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei un po’ teso, nervoso e ti risulta difficile rilassarti e trovare un po’ di tempo per te stesso. I successi, però, sono dietro l’angolo: un po’ di sforzo ancora, poi arriveranno le soddisfazioni!

Oroscopo Branko Gemelli: Cerca di mantenere la calma perché oggi ti toccherà prendere delle decisioni importanti. Ti senti libero, positivo e stai facendo il pieno delle energie: continua così!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi riuscirai a dedicare un po’ di tempo a te stesso, tutto sarà all’insegna del relax. E te lo meriti dopo un periodo di tensioni e di stress: forza, ora puoi ripartire!

Oroscopo Branko Leone: Sei più affascinante del solito e il momento, quindi, va sfruttato al meglio. Occhio però alla dieta: che ne dici di fare un po’ di palestra? A volte il movimento aiuta anche a scaricare la tensione!

Oroscopo Branko Vergine: Favoriti gli incontri, alcuni anche molto speciali. Nell’ultimo periodo ti sei sentito giù di morale, scombussolato: ora però devi ricaricare le batterie e ripartire!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi devi ascoltare il tuo cuore, ma anche i consigli di chi ti sta vicino perché saranno costruttivi e fondamentali. Occhio alla dieta: meglio evitare gli eccessi, il fegato ne risente!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei con i piedi per terra, sei realista e questo ti aiuterà a superare gli ostacoli e i problemi. Il periodo non è certo dei migliori, sei stanco: ma tutto presto si risolverà!

Oroscopo Branko Sagittario: Sei in grado di attirare le simpatie, molti ti amano. Cerca, però, di prenderti cura del tuo corpo, di rilassarti di più e di ascoltare il tuo istinto!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Buone notizie per l’amore, ma devi cercare di non isolarti. Che ne dici di riposare di più, di ricaricare le batterie? Forza!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi stai pensando al futuro, ai progetti, alle tue idee. Però sei anche molto concreto e questo ti aiuta a pianificare: vai avanti così, la strada è quella giusta!

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di dare una svolta alla tua vita, desideri la libertà. Ma sai anche che bisogna stare con i piedi per terra: cerca di trovare un giusto equilibrio in tutto, anche tra riposo e azione!