Oroscopo Branko mercoledì 4 maggio: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 4 maggio 2022. Finalmente è mercoledì e metà settimana è trascorsa. Il profumo del weekend comincia davvero a farsi sentire. Maggio è un mese bellissimo che precede la meravigliosa estate, quindi.. prepariamoci a goderci gli ultimi saluti dell’amata Primavera! Come sempre, grazie all’amato astrologo Branko, possiamo sapere cosa ci riserva questa bellissima giornata.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi hai una marcia in più: approfitta di questa energia per mettere nero su bianco nuovi, fruttuosi accordi con capi e referenti.

Oroscopo Branko Toro: Oggi il tuo umore è altalenante. Se c’è qualcosa che non va meglio essere diretti, ricordati che la sincerità paga sempre.

Oroscopo Branko Gemelli: Sei una persona estroversa e quest’oggi potrai dare davvero il meglio di te! Un’ amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Il tuo umore è un po’oscillante, cerca però di guardare il bicchiere mezzo pieno! Le soddisfazioni personali non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Branko Leone: Sei una persona determinata, ultimamente però sul lavoro c’è stata qualche tensione di troppo. Cerca di non intestardirti e scioglierai il bandolo della matassa.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei un po’ nervoso, si registra qualche piccola discussione a lavoro. Attenzione a non dare adito a polemiche.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Sei forte oggi, hai un’irresistibile charme e gli altri lo noteranno. Potresti essere coinvolti in interessanti progetti.

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi cerca di non strafare e se vedi che non riesci a stare dietro a tutto fatti aiutare da qualcuno di cui ti fidi, alla volte è necessario.

Oroscopo Branko Sagittario: Piccole tensioni con il partner, ultimamente è cose se fossi un po’ annoiato. Avresti voglia di evadere ma non sempre è possibile.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: È come se ti stessi per liberare di un peso. Sei una persona paziente ma, come si suol dire, quando è troppo è troppo.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi potresti scatenare qualche polemica per via di una trattativa che non è andata come speravi. Attenzione alle parole.

Oroscopo Branko Pesci: Ultimamente sei piuttosto pensieroso, in famiglia ci sono stati dei problemini da risolvere. Cerca di non prendere tutto di petto ed esamina una cosa alla volta.