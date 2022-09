Oroscopo Branko mercoledì 7 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko mercoledì 7 settembre 2022. Siamo nel bel mezzo della settimana, la seconda del mese di settembre. Molti stanno aspettando il weekend, che però è ancora troppo lontano, qualcuno invece si sta godendo gli ultimi giorni di ferie. Ma come andrà questa giornata sul fronte sentimentale? E arriveranno opportunità lavorative da cogliere al volo? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei energico, determinato, ma hai difficoltà a scendere a compromessi. Hai ben chiaro in mente quali sono i tuoi obiettivi, ma devi dimenticare il passato e andare oltre, senza dimenticare chi non ti è stato vicino. E si è voltato dall’altra parte quando ne avevi bisogno!

‎Oroscopo Branko Toro: L’energia non ti manca: sei positivo, ottimista nei confronti del futuro. Cerca, però, di non viaggiare troppo con la fantasia e l’immaginazione: devi restare con i piedi per terra e pensare alla realtà!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Prima di agire devi riflettere, non essere sempre istintivo. Non puoi essere egocentrico, pensare solo a te stesso: a lungo andare, facendo così, potresti crearti dei nemici!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Sei frustrato, non ti senti soddisfatto e hai paura di esplodere. Da un momento all’altro. Cerca di non arrabbiarti: devi esternare quello che pensi e quello che provi!

Oroscopo Branko Leone: Chi ti sta accanto sta cercando, ormai da tempo, di tapparti le ali. E tu non sopporti chi ostacola la tua libertà. Cerca di farti forza e andare avanti da solo: puoi chiedere consigli a chi ti sta accanto e ti vuole bene!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei sensibile, empatico e sai come affrontare al meglio la giornata. Anche dal punto di vista lavorativo. Cerca di ascoltare i consigli!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei un po’ infastidito, non sopporti qualcosa sul lavoro perché c’è chi pretende troppo da te. Hai paura del pensiero della gente, ma sbagli: devi essere libero!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Sei un po’ combattuto, indeciso, non sai bene come agire. Cerca di portare pazienza, di mantenere la calma. E tutto si risolverà!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Cerca di essere aperto, di accogliere a braccia aperte le nuove opportunità. Non puoi dire di no: ogni occasione è persa!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di elaborare un’idea, la creatività non ti manca. Ma non essere frettoloso: la calma resta la carta vincente per ogni decisione!

Oroscopo Branko Acquario: Hai finalmente chiuso un capitolo della tua vita e ora ti toccherà scrivere un’altra pagina, nuova. Che ne dici di riposarti prima di portare a termine un progetto? Hai bisogno di un po’ di relax!

Oroscopo Branko Pesci: Senti la necessità di staccare la spina, hai bisogno di una vacanza, ma hai poco tempo a disposizione. Non perderti d’animo, fatti forza e tutto si risolverà!