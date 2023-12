Oroscopo Branko oggi 12 dicembre: le previsioni (amore e lavoro) segno per segno

Oroscopo Branko oggi 12 dicembre

Oggi è martedì 12 dicembre e siamo ancora agli inizi di una nuova settimana. L’astrologo più amato Branko interpreta i passaggi astrali, seguiamo insieme le sue indicazioni per capire se quella di oggi è una giornata fortunata o se è meglio rimandare le decisioni importanti. Chissà quali saranno i segni zodiacali più fortunati e chissà quali saranno quelli meno fortunati invece. Non ci resta che scoprirlo insieme con le sue previsioni!

Oroscopo del giorno Branko 12 dicembre 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: queste stelle potrebbero portare a un miglioramento nei rapporti di coppia. Se sei stanco, in questi giorni potresti avere un recupero, anche se molto lentamente. Sul lavoro puoi tornare a fare dei nuovi progetti in vista delle prossime settimane. A fine giornata sarai molto stanco, cerca di rilassarti un po’.

Oroscopo Branko Toro: ti consiglio di evitare discussioni con le persone nate sotto il segno del Leone o dell’Acquario. Quella di oggi è una giornata sottotono, meglio non complicare le cose con inutili polemiche. In campo lavorativo dovresti allontanare da te tutte le persone negative, gli studenti invece dovranno affrontare dei cambiamenti in vista del mese prossimo. Vorresti tanto rilassarti, ma non ci riesci proprio.

Oroscopo Branko Gemelli: sei molto annoiato e non riesci proprio a sopportarlo, ma potresti provare delle emozioni molto intense con qualcuno nato sotto il segno del Sagittario o del Leone. Oggi sei un po’ distratto. Sul lavoro non fare le cose di corsa, altrimenti rischi di commettere degli errori. In serata potresti avere qualche piccolo fastidio.

Oroscopo del giorno Branko 12 dicembre 2023: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: il tuo oroscopo sarà positivo per un bel po’, approfittane per parlare in maniera chiara con il tuo partner ed esporre tutti i tuoi desideri. Se qualcuno non ti piace, preferisci tagliare i ponti. Gli artisti e tutte le persone che lavorano in proprio avranno maggiore successo, iniziate a portare avanti i progetti in vista del prossimo anno. Oggi va meglio rispetto ai giorni precedenti.

Oroscopo Branko Leone: se lo vorrai, potrai vivere delle nuove emozioni, a patto che lasci alle spalle il tuo passato. Non lasciarti prendere dall’agitazione, punti sempre al meglio, ma non puoi controllare ogni cosa. Sul lavoro ti senti molto forte, ma le troppe responsabilità ti portano ad essere un po’ dubbioso. Fai attenzione al tuo stomaco, è molto delicato.

Oroscopo Branko Vergine: le storie che nascono in questo momento si riveleranno molto importanti. A metà di questa settimana avrai delle grosse responsabilità, ma riuscirai comunque a risolvere un problema. Sul lavoro, grazie all’appoggio di altre persone ti senti pronto a cominciare un nuovo progetto. Se hai un problema di salute da un po’ di tempo, forse è il caso di rivolgersi ad uno specialista.

Oroscopo del giorno Branko 12 dicembre 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: tutto sommato quella di oggi sarà una giornata positiva e si prospetta anche un buon week end. Fatti scivolare addosso ogni tipo di provocazione. Sul lavoro ci saranno dei problemi burocratici da risolvere, cerca di mantenere la calma, questo non è un periodo negativo per te. Sei molto stanco, non fare tardi stasera.

Oroscopo Branko Scorpione: in questi giorni sei un po’ teso, inoltre sei in pensiero per un tuo familiare. Tutto sommato quella di oggi sarà una giornata positiva. In campo lavorativo, non sei dell’umore giusto per far partire un nuovo progetto, ma non dovresti sprecare questo momento favorevole. Sei un po’ fuori forma, evita gli sport troppo impegnativi.

Oroscopo Branko Sagittario: in questi giorni potresti fare degli incontri molto piacevoli e conoscere una persona molto importante, magari potresti anche recuperare un rapporto che si era interrotto qualche settimana fa. Sul lavoro, devi ancora capire fino a che punto puoi arrivare. Dovresti fare delle lunghe passeggiate per divagare un po’ la mente.

Oroscopo del giorno Branko 12 dicembre 2023: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: devi risolvere un problema nato la scorsa settimana, vedrai che già da domani le cose andranno meglio. Oggi potresti ricevere una telefonata inaspettata che ti farà molto piacere. Sul lavoro riuscirai ad avere grande successo, questa è la giornata giusta per portare avanti una compravendita. Bene per la tua salute, stai avendo un buon recupero psicofisico, ma evita di fare sforzi eccessivi.

Oroscopo Branko Acquario: anche oggi sei molto agitato, dovresti rilassarti un po’. Rifletti su tutto quello che hai fatto fino adesso, forse c’è qualcosa da cambiare. Sul lavoro, sei sempre più annoiato e hai voglia di cambiare qualcosa. In serata sarai molto stanco, ti consiglio di non strafare.

Oroscopo Branko Pesci: in questi giorni sei molto critico e polemico. Sei stanco e si vede, cerca di ritrovare un po’ di tranquillità. Se hai un’attività in proprio, questo è il momento giusto per rimettersi in gioco. Fermati ogni tanto, la stanchezza si fa sentire e non ti fa vedere le cose in maniera chiara.