Oroscopo Branko sabato 12 novembre 2022: quali sono i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko sabato 12 novembre 2022. Finalmente weekend: oggi è sabato, molti hanno staccato la spina dal lavoro e dalla quotidianità di sempre, altri dovranno pazientare ancora qualche ora. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno, magari, incontrerà la persona giusta, quella speciale, che gli farà battere il cuore. Qualcun altro, invece, deciderà di chiudere una porta, di ricominciare da zero e di sorridere. Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 12 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Cerca di chiudere le porte al passato, devi andare avanti: le idee ci sono, i progetti pure, devi pensare al futuro. A fine giornata, però, che ne dici di rilassarti un po’? Te lo meriti!

‎Oroscopo Branko Toro: Hai tanti problemi, alcuni anche urgenti, da risolvere, ma oggi riuscirai nell’impresa, che inizialmente ti sembrerà impossibile. Hai trovato il giusto equilibrio: bene anche la forma fisica, continua così!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Tu riesci a lavorare in gruppo e a farti amare, ma cerca di non sprecare energia. Sei un po’ presuntuoso, a volte egocentrico, quindi devi mantenere i freni a bada. E usare l’arma della prudenza!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: L’ottimismo è cosa tua: sei positivo, energico, ma oggi devi evitare di fare delle scelte importanti. Prima di decidere devi riflettere e farlo con calma. Che ne dici di dedicarti ai tuoi hobby per staccare un po’ la spina in questo sabato?

Oroscopo Branko Leone: Basta con la fretta, devi imparare a essere riflessivo. La giornata promette bene, ma la stanchezza in serata si fa sentire: hai bisogno di riposare un po’ mente e corpo!

Oroscopo Branko Vergine: Finalmente hai raggiunto la giusta consapevolezza, ma non puoi forzare le cose e avere sempre ragione. Qualcuno proverà a metterti i bastoni tra le ruote: vai avanti per la tua strada!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: I cambiamenti sono dietro l’angolo, la fortuna è dalla tua parte. Cerca di approfittare di questo momento anche per fare qualcosa per te stesso, per il tuo corpo!

Oroscopo Branko Scorpione: Bene, il cielo promette grandi cose: hai forza, energia e hai capito quello che è davvero importante per te, nella tua vita. Continua così e non sbaglierai!

Oroscopo Branko Sagittario: Sei generoso, comprensivo, simpatico con gli altri e chi ti sta vicino ti ama anche per questo. Hai bisogno, però, di rallentare un po’ i ritmi, di evadere dalla routine di sempre e di rilassarti!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: La fortuna è dalla tua parte, quindi devi approfittare di questo momento e andare avanti. Bene la forma fisica, ma occhio alla dieta: a volte esageri e non te ne rendi conto!

Oroscopo Branko Acquario: Chi ti sta vicino un po’ ti invidia e vorrebbe avere la tua stessa sicurezza. Occhio alle discussioni, alle polemiche inutili: meglio mantenere la calma e pensare ad altro in questo sabato!

Oroscopo Branko Pesci: Favoriti i nuovi incontri, saranno fondamentali anche sul lavoro per nuovi progetti. Le opportunità non mancano: sei sensibile, energico e godi di ottima salute. Insomma, non puoi chiedere di meglio alle stelle!