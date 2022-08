Oroscopo Branko sabato 13 agosto 2022: le previsioni di oggi

Oroscopo Branko sabato 13 agosto 2022. E anche questa settimana, caldissima di ferragosto, è quasi giunta al capolinea. Ma possiamo tirare un sospiro di sollievo perché per molti questo sarà un weekend più lungo del solito. Il motivo? Il 15 agosto è cerchiato in rosso sul calendario, quindi in tanti potranno dire addio al lavoro e rilassarsi, magari al mare. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questo sabato? Ci saranno segni più fortunati di altri? O per alcuni è molto ritentare la prossima settimana? Scopriamolo con le previsioni, segno per segno, di Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: I progetti non mancano: sei indipendente e circondato dall’affetto delle persone che ti vogliono davvero bene. Continua così!

Oroscopo Branko Toro: Oggi sei energico, carismatico, ma forse devi prenderti un periodo di pausa per capire cosa è davvero importante per te. Basta con i pregiudizi: prima di parlare devi conoscere!

Oroscopo Branko Gemelli: Sei realista, ma ami anche sognare. E ora sei pronto a tutto, anche a dare una svolta indimenticabile alla tua vita. Bene, tutto sta procedendo a gonfie vele e la fortuna è dalla tua parte!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sei un po’ stanco, qualcuno sul lavoro ti infastidisce perché pretende sempre troppo da te. Senza dare. Hai voglia di cambiare, ma hai anche paura perché il pensiero della gente, vuoi o non vuoi, ti influenza!

Oroscopo Branko Leone: Sei impegnato, hai tanti pensieri e troppe responsabilità. A volte devi dire di no perché non puoi fare sempre tutto e contemporaneamente. Ora sei forte, determinato e in grado di risolvere ogni tipo di problema!

Oroscopo Branko Vergine: Vuoi la libertà, ma qualcuno sta cercando di metterti i bastoni tra le ruote. E questo ti rende agitato: che ne dici di chiudere aiuto a chi ti sta vicino e ti vuole davvero bene?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Tu sai come brillare, i complimenti non ti fanno sempre piacere. Ma devi cercare di allontanare dalla tua vita le persone che si stanno approfittando di te: più attenzione, mi raccomando!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei ansioso, non hai l’equilibrio che vorresti e questo ti preoccupa. Cerca di capire come agire, cosa fare nella vita e tutti i problemi si risolveranno!

Oroscopo Branko Sagittario: Tutto sta procedendo a gonfie vele, ma attento perché l’apparenza a volte inganna. Occhio alle discussioni: cerca di essere sempre te stesso, chi ti vuole bene ti amerà anche così, con i pregi. E i difetti!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Non hai paura di niente, ma ricorda sempre di avere dei limiti. Fai bene ad andare avanti per la tua strada, solo così riuscirai a superare ogni ostacolo!

Oroscopo Branko Acquario: Hai voglia di cambiare, di dare una svolta alla tua vita: prima, però, meglio fare chiarezza perché tutte le scelte, come sai bene, hanno delle conseguenze! E bisogna essere certi di tutto!

Oroscopo Branko Pesci: Ti sei lasciato andare alle emozioni e ti risulta difficile essere lucido per prendere delle decisioni. Cerca, quindi, di trovare un equilibrio e tutto si risolverà!