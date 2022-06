Oroscopo Branko sabato 18 giugno 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko sabato 18 giugno 2022. Anche questa settimana è andata, è arrivato finalmente sabato, quindi il tanto desiderato weekend, ancora una volta all’insegna del caldo e del bel tempo. Molti sicuramente trascorreranno questa giornata al mare, altri dovranno lavorare e aspettare la domenica per il relax. Ma come andrà la giornata? Chi sarà più fortunato in amore e incontrerà, magari questa sera, una persona che farà breccia nel cuore? Vediamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei un po’ nervoso perché hai paura di non essere in grado di raggiungere i tuoi obiettivi. Cerca di essere calmo, di non usare metodi frettolosi, che non portano a niente: vedrai che piano piano tutto si risolverà. E migliorerà!

Oroscopo Branko Toro: Tu sei onesto, sincero e odi chi non lo è con te: non lo sopporti. Oggi prima di fare qualsiasi cosa, di agire, cerca di riflettere. Di parlare chiaramente con una persona che stimi e di fare chiarezza nel tuo cuore!

Oroscopo Branko Gemelli: Hai una paura un po’ assurda: quella di essere felice. Oggi devi cercare di lasciarti andare, di non pensare troppo e di goderti la giornata così come viene. La felicità si nasconde nelle piccole cose!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Finalmente sono arrivati i risultati che tanto stavi aspettando. Ora devi cercare di accogliere a braccia aperte le soddisfazioni e di dedicare più tempo a te stesso: ascolta il tuo corpo, non sbaglierai!

Oroscopo Branko Leone: Fa caldo e tu lo soffri: dal punto di vista della dieta devi cercare di trovare un equilibrio. Così come devi cercare di mantenere alta l’attenzione: forse hai troppi pensieri, che ne dici di calmarti un secondo?

Oroscopo Branko Vergine: Oggi sei ottimista, non hai paura di niente e ti senti in grado di superare ogni tipo di ostacolo. Hai fiducia nel futuro e puoi contare sugli amici che ti vogliono davvero bene!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Ce la stai mettendo davvero tutta, in tutti i contesti. E ora stai sprecando un po’ di energie, quindi meglio mantenere la calma ed evitare gli eccessi. Che non fanno mai bene!

Oroscopo Branko Scorpione: Cambiamenti in arrivo nella tua vita: devi solo decidere se accoglierli a braccia aperte o respingere tutto. Cerca di mantenere la calma, di riflettere bene prima di agire e prendere una decisione!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi ti toccherà fare delle scelte, ma potrai contare sui consigli delle persone che ti sono vicine e ti voglio bene. Cerca, però, di ragionare anche con la tua testa e di restare fedele alle tue idee, ai tuoi principi!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Favoriti gli incontri in questa giornata, che è davvero speciale. Occhio ai ritorni di fiamma: ci sarà qualcuno che ritornerà a bussare alla tua porta? Chissà, cerca di goderti il momento. Poi ci pensiamo!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi sei un po’ in difficoltà, non riesci a capire quale strada percorrere, cosa fare e come agire. Cerca di non avere paura, di non essere così diffidente e di pensare al futuro e ai nuovi progetti!

Oroscopo Branko Pesci: In questo momento stai attraversando un periodo un po’ difficile, ti senti crollare. E non riesci a capire quali sono davvero le priorità nella tua vita: cerca di mantenere la calma, vedrai che tutto si risolverà. Anche quando meno te lo aspetti!