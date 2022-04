Oroscopo Branko sabato 2 aprile 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 2 aprile 2022. Il mese di aprile è finalmente arrivato e la bella stagione è ormai alle porte. Curiosi di sapere come andrà questo primo sabato del mese? Siete felici di staccare dal lavoro o vi toccherà stare in ufficio ancora per un po’? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, anche e soprattutto sul fronte sentimentale, dell’astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: È arrivato il momento di riprendere in mano le redini della tua vita. Puoi essere tu il protagonista, gli altri accetteranno di buon grado quest’eventualità.

Oroscopo Branko Toro: Un forte senso di frustrazione di pervade dandoti l’impressione di poter scoppiare da un momento all’altro. Hai bisogno di esternare ciò che provi.

Oroscopo Branko Gemelli: Le sensazioni di oggi saranno piuttosto intense e potrai sentirti a disagio. Anche se esprimi bene quello che provi potresti essere frainteso.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Vuoi aggiungere un tocco di eleganza alla tua vita privata. Un pò di shopping oggi potrebbe fare al caso tuo, anche se in certi momenti le tue emozioni potrebbe rivelarsi imprevedibili.

Oroscopo Branko Leone: Oggi senti il bisogno di qualcosa di palpitante e potresti correre il rischio di chiedere agli altri cose non necessarie. Cerca di dire le cose in modo più rilassato.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi potresti svolgere il ruolo di mediatore, non rifiutarti! Anzi impegnati in ciò che ti riesce meglio: ascoltare. Gli altri lo apprezzeranno e te ne saranno grati.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi sei attento e ricettivo e il tuo umore ne giova. Sei pronto ad accogliere una bella notizia per la tua vita anche se dovrai aspettare ancora un paio di giorni.

Oroscopo Branko Scorpione: Qualcuno della tua cerchia sta cercando di tarparti le ali e questo ti rende piuttosto agitato ma non cercare di comprendere solo il tuo punto di vista.

Oroscopo Branko Sagittario: Hai molti pensieri in testa ultimamente ma cerca di fare tesoro solo di ciò che può esserti veramente utile. Sii paziente, il tempo cancellerà il superfluo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Il tuo umore ultimamente è più eccentrico. Attento però a non esasperare chi ti sta attorno. Se hai bisogno di comunicare qualcosa prova privilegiare l’azione e dopo la comunicazione.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi hai le idee piuttosto confuse. Meglio prendere tempo e valutare bene tutte le ipotesi tavolo così da allontanare eventuali errori.

Oroscopo Branko Pesci: Oggi sei piuttosto ottimista ma attenzione, cerca di dare ascolto ai consigli di una persona vicina; altrimenti, a lungo andare, potresti pentirtene.