Oroscopo Branko sabato 2 luglio 2022: le previsioni (amore e lavoro) di oggi

Oroscopo Branko sabato 2 luglio 2022. Primo sabato del mese di luglio, primo weekend (caldissimo) tutto da vivere. Avete già idee e progetti? Siete già in vacanza o vi toccherà lavorare ancora per qualche settimana? I single potranno finalmente trovare l’amore a luglio o bisognerà pazientare? Non ci resta che capire cosa accadrà con le previsioni dell’amato astrologo Branko, puntuale con le sue anticipazioni e in grado di mettere un freno alla curiosità!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata ha una marcia in più, sarai davvero irresistibile! Attenzione a qualche battibecco di troppo sul lavoro.

Oroscopo Branko Toro: Non lasciare che la stanchezza domini su tutto il resto, cerca di ritagliarti del temo per te e coltiva qualche hobbies.

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi potresti fare la conoscenza di una persona carina, se sei solo guardati intorno! Sul lavoro invece il periodo è propizio, in arrivo novità.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi l’umore è altalenante, cerca di mettere nero su bianco le tue emozioni e non innervosirti più del dovuto. Sul lavoro sono possibili dei piccoli attriti con capi e referenti.

Oroscopo Branko Leone: La giornata parte bene, sei al centro dell’attenzione e questo non può che rimpolpare il tuo ego. Attenzione però a non esagerare con le manie di protagonismo.

Oroscopo Branko Vergine: Favorite le relazioni interpersonali quest’oggi, potresti scoprirti al centro di un’animata cerchia. Sul lavoro invece la stanchezza si fa sentire, ma alla fine sarai vincente.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi la giornata ti vede particolarmente grintoso, usa quest’energia per portare avanti dei lavori in sospeso. In amore se sei solo guardati intorno.

Oroscopo Branko Scorpione: In amore ultimamente senti il partner un po’ distaccato, se c’è qualcosa che non va non temere e vuota il sacco. Sul lavoro, invece, favoriti i liberi professionisti.

Oroscopo Branko Sagittario: Belle queste stelle per coloro che hanno da poco conosciuto una persona carina, presto la conoscenza potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco, in arrivo novità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore la coppia ha bisogno di un po’ di passione in più, organizza qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro invece la situazione è stabile, tieni tutto sotto controllo.

Oroscopo Branko Acquario: Il cielo invita a esporsi, se ti piace una persona non esitare a farti avanti, potresti rimanere felicemente sorpreso. Sul lavoro hai delle fortunate intuizioni, fatti sentire.

Oroscopo Branko Pesci: Ultimamente il tuo cuore è in tumulto, sei molto attratto da una persona ma non sai se ricambia. Perché non ti butti? Sul lavoro sei in attesa di conferme, qualcosa si muove.