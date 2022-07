Oroscopo Branko sabato 23 luglio 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko sabato 23 luglio 2022. Un’altra settimana sta per concludersi: oggi è sabato, finalmente, e il il sapore del weekend tangibile. Quali sono i vostri programmi per la giornata? Se ancora non siete andati in vacanza, sicuramente troverete un modo per passare delle ore all’insegno di un puro e meritato relax. Ma come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Questa giornata ti vede protagonista, il tuo charme non passerà inosservato e riuscirai ad attrarre verso di te anche delle persone che non credevi possibile.

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza oggi si fa sentire, la settimana è densa di impegni e arrivi al weekend stremato. Approfitta di questa calda giornata per rilassarti almeno un po’.

Oroscopo Branko Gemelli: Bello questo cielo per i sentimenti, se ti interessa una persona ‘batti il chiodo finché è caldo’, alla fine ne uscirai vincente.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: È un cielo che parla di nuovi progetti, interessanti novità sul lavoro, potresti presto ritrovarti a fare delle scelte decisive per il tuo futuro.

Oroscopo Branko Leone: Sei testardo ed alle volte ti incaponisci su questioni di poco conto, quest’oggi però cerca di non alimentare inutili polemiche e pensa due volte prima di esporti.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi potresti fare la conoscenza di una persona carina quindi metto al bando la timidezza e buttati, favoriti i contatti con altre città.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia:Bello questo cielo per le coppie che si vogliono bene, non escludo che da qui all’autunno qualcuno potrebbe legalizzare un’unione.

Oroscopo Branko Scorpione: La giornata di oggi è frizzante, potresti ritrovarti in un turbinio di cose da fare ma alla fine porterei a casa delle meritate soddisfazioni.

Oroscopo Branko Sagittario: È un cielo quello di oggi che consiglia un po’ di cautela nei rapporti personali, attenzione alle parole di troppo, potresti rischiare di ferire qualcuno.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Hai la testa dura e questo alle volte ti rende davvero difficile aprire un costruttivo dialogo con gli altri, cerca quest’oggi di non dare adito ad inutili polemiche.

Oroscopo Branko Acquario: Bello questo cielo per i sentimenti, se sei solo potresti andare incontro a delle emozioni davvero intriganti quest’oggi, attenzione a non scottarsi.

Oroscopo Branko Pesci: L’amore è nell’aria, se ti interessa una persona cerca di coinvolgerla nella tua vita rendendola partecipe dei tuoi sentimenti, bello questo cielo per le nuove conoscenze.