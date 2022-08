Oroscopo Branko sabato 6 agosto 2022: le previsioni (amore e lavoro) di oggi

Oroscopo Branko sabato 6 agosto 2022. Siamo già a sabato, quindi il fine settimana è tutto da vivere, magari buttandosi alle spalle il lavoro e la quotidianità di sempre. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa caldissima giornata sul fronte sentimentale e professionale? Ci saranno segni che dovranno accogliere a braccia aperte le nuove occasioni? O ci sarà ancora chi dovrà pazientare e sgomitare un po’ per farsi notare? Scopriamo tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Sei curioso, ami scoprire nuove cose, ma devi cercare di non trasformare tutto in ossessione. Oggi non puoi scappare dalle tue responsabilità e forse è il caso di trovare un sano equilibrio!

Oroscopo Branko Toro: Sul lavoro sei preciso, determinato, a tratti maniacale, ma l’organizzazione e i progetti vengono sempre ripagati. La stanchezza, però, si fa sentire e hai bisogno di una svolta nella tua vita!

Oroscopo Branko Gemelli: Oggi che ne dici di staccare la spina e prenderti una pausa? Non sprecare l’energia, cerca di dosarla bene prima di iniziare un nuovo progetto!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sul lavoro hai voglia di darti da fare: le idee non ti mancano, sei produttivo e senti la necessità di farti conoscere meglio da chi ti sta vicino. La fortuna è dalla tua parte: approfittane!

Oroscopo Branko Leone: Meglio rimandare a domani ogni discussione, ma cerca di pensare anche alle vacanze. Non serve andare lontano per evadere dalla realtà di tutti i giorni!

Oroscopo Branko Vergine: Hai appreso tante informazioni, molte diverse tra di loro e tu hai solo un obiettivo: ottenere la verità. Cerca di non mollare perché tutti i sacrifici verranno presto ripagati!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi la giornata parte lentamente, poi le sorprese saranno dietro l’angolo. Ti basta poco, anche un pranzo in compagnia, per essere felice!

Oroscopo Branko Scorpione: Cerca di fare un viaggio dentro te stesso, hai bisogno di scoprirti e conoscerti. Non è il momento di accontentare gli altri: devi mettere al primo posto te stesso!

Oroscopo Branko Sagittario: Sei già con la testa al futuro e stai pensando ai nuovi progetti, ma cerca di restare con i piedi a terra e di non dimenticare gli impegni che hai ora!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei gentile e questo ti fa amare da chi ti sta attorno. Non serve andare lontano per essere apprezzati: approfitta di questo momento fantastico!

Oroscopo Branko Acquario: Bene l’amore, ora sei in grado finalmente di superare un momento difficile. Hai energia da vendere e il carisma non ti manca!

Oroscopo Branko Pesci: Sei un po’ confuso, nervoso, non sai bene come agire e qual è la strada giusta da percorrere. Non rassegnarti perché con calma e pazienza tutto si risolverà!