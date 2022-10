Oroscopo Branko sabato 8 ottobre 2022: le previsioni (amore e lavoro) di oggi

Oroscopo Branko sabato 8 ottobre 2022. E anche questa settimana di ottobre, che all’inizio come sempre sembrava infinita, è quasi giunta al capolinea. Finalmente è sabato, il weekend è alle porte e molti hanno avuto la fortuna di staccare la spina, chiudere le porte al lavoro e rilassarsi. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore, qualcuno riceverà una bella sorpresa o farà un incontro speciale? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Le sorprese non mancano, ma non puoi rimanere fermo sulle tue posizioni: devi allargare gli orizzonti, spaziare. Ora, finalmente, sei consapevole delle tue qualità. E delle tue capacità!

‎Oroscopo Branko Toro: Sei sicuro di te stesso, delle tue potenzialità e ora ti toccherà prendere una decisione importante. Ma devi credere molto di più in quello che sei e in quello che sai fare!

‎Oroscopo Branko Gemelli: La giornata promette bene, devi lasciarti andare alle belle emozioni ora che hai ritrovato l’equilibrio. Concediti un po’ di tempo per te stesso!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Non puoi distrarti, stai andando nella giusta direzione. Sei un po’ stanco, stai facendo troppo e forse non stai ricevendo le giuste soddisfazioni. Ma non temere: arriveranno!

Oroscopo Branko Leone: Devi ascoltare te stesso e nessun altro. Tu sai chi sei, quanto vali e cosa vuoi: cerca di capire quali sono le tue priorità e mettiti al lavoro!

Oroscopo Branko Vergine: Hai le idee chiare e ora sei in grado di dire quello che pensi, a tutti, senza paure. Basta, però, con le polemiche: devi rilassarti un po’, approfitta di questa giornata!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Le soddisfazioni sono arrivate, un progetto è andato a buon fine. Ma ora ti toccherà prendere un’altra decisione importante, quindi pensa bene!

Oroscopo Branko Scorpione: Senti la necessità di evadere un po’ dalla quotidianità di ogni giorno, hai bisogno di prenderti una pausa per ricaricare le batterie!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Hai lavorato tanto e ora arriveranno anche le soddisfazioni perché a ogni sforzo corrisponde un risultato. Devi solo essere paziente e mantenere la calma!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: C’è chi ti invidia e ti critica, ma tu non devi pensare a nessuno, se non a te stesso. Presto arriverà una bella notizia: l’energia c’è, ma devi darti da fare!

Oroscopo Branko Acquario: La fortuna è dalla tua parte, quindi la giornata promette bene. Cerca di andare avanti e di non isolarti!

Oroscopo Branko Pesci: Sei allegro e chi ti sta accanto si sta accorgendo di questo stato d’animo. Bene anche i rapporti in famiglia e con il partner, insomma non puoi chiedere di meglio!