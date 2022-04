Oroscopo Branko sabato 9 aprile 2022: ecco le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 9 aprile 2022. A molti, forse, non sembra vero, ma anche questa settimana di aprile sta per giungere al capolinea. Oggi, infatti, è finalmente sabato! Quali sono i vostri programmi per il fine settimana? Curiosi di sapere come andrà la giornata? Il cielo promette grandi cose in amore o ci saranno segni che dovranno fare i conti con ripensamenti, dubbi e problemi? Non ci resta che chiedere tutto all’amato astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata è piuttosto frizzantina, i cuori solitari farebbero bene a riconsiderare una persona che credevano semplicemente un amica. Sul lavoro certe questioni verranno al pettine.

Oroscopo Branko Toro: Sei di buon umore e questo ti permette di avere un quadro delle cose chiaro e oggettivo. Non lasciare che dei semplici malintesi incrinino il tuo stato d’animo.

Oroscopo Branko Gemelli: Hai tante cose da fare e alle volte hai l’impressione di non riuscire ad avere tutto sotto controllo. Cerca di staccare la spina e chiedi aiuto a dei validi collaboratori.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: La giornata di oggi ti vede protagonista! Il tuo animo sensibile sarà ben accolto dalla tua cerchia ma attenzione a rimanere con i piedi ben saldi a terra.

Oroscopo Branko Leone: La tua incredibile voglia di fare ti permetterà di ottenere dei preziosi riconoscimenti. Attenzione però a non esagerare con il lavoro, hai bisogno di ricaricare lo spirito! Una passeggiata potrebbe fare al caso tuo.

Oroscopo Branko Vergine: Oggi le stelle promettono bene! Favorite le relazioni di lunga data ma non escluso belle conoscenze per i single! Non temere e vedrai che presto otterrai ciò che desideri.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi la giornata è un pochino sottotono, hai molte cose per la testa e la stanchezza si fa sentire. Approfitta di questa giornata per rilassarti!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi il tuo stato d’animo calmo e rilassato verrà giudicato positivamente da chi ti circonda, un forte fascino ti renderà irresistibile agli occhi degli altri.

Oroscopo Branko Sagittario: Approfitta del weekend per concederti dei momenti di relax con il partner. Ultimamente sei molto preso dal lavoro ma ogni tanto è opportuno fermarsi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Alterni momenti tranquilli a momenti in cui sei agitato e nervoso. Conta fino a tre prima di parlare e non dimostrarti intollerante nei confronti degli altri.

Oroscopo Branko Acquario: La creatività è dalla tua, approfitta del weekend per coltivare qualche passione, chissà che non ti porti lontano.

Oroscopo Branko Pesci: Molti pensieri affollano la tua mente ma almeno durante il fine settimana cerca di allontanare le preoccupazioni. Passare del tempo in compagnia e all’aria aperta gioverà a spirito e mente.