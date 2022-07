Oroscopo Branko sabato 9 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko sabato 9 luglio 2022. Sabato, finalmente. Giorno tanto atteso da molti, da chi prende una pausa dal lavoro e avrà modo di rilassarsi un po’, magari al mare circondato dall’affetto della famiglia. Ma come andrà questa giornata? Progetti e idee per il weekend? Non ci resta che capire cosa succederà con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni sul fronte sentimentale. E lavorativo!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei creativo, innovativo e vorresti staccare un po’ la spina dalle responsabilità e dalle incombenze di ogni giorno. La fortuna è con te: goditi questo momento!

Oroscopo Branko Toro: Sei forte, determinato, coraggioso: ormai non ti spaventa più nulla. Cerca di andare avanti con la fantasia, con l’immaginazione: a volte fa bene staccarsi dalla realtà!

Oroscopo Branko Gemelli: I rancori potrebbero rovinare il presente, quindi oggi non sei dell’umore giusto. Che ne dici di vedere il bicchiere mezzo pieno, magari da un’altra prospettiva?

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Il cielo promette bene, ma tu non hai intenzione di ascoltare nessuno. Tra l’altro, hai paura di ferire, ma ogni tanto devi correre il rischio. Le soddisfazioni arriveranno!

Oroscopo Branko Leone: Hai tantissime idee sul lavoro e la forma fisica è ottima. Oggi sarai in grado di portare a termine tutti i progetti: non mollare!

Oroscopo Branko Vergine: Piccoli fastidi sul luogo di lavoro, forse c’è chi pretende troppo da te. Ma tu devi mantenere la calma!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Sei un po’ stanco, nell’aria c’è del disagio: qualcuno pretende troppo da te e forse non ricambi un sentimento. Non essere ambiguo: devi essere chiaro perché la verità è la carta vincente!

Oroscopo Branko Scorpione: Non riesci a trovare la giusta concentrazione, quindi tendere a mettere da parte i tuoi lavori e i tuoi progetti. Oggi meglio se ti circondi dell’affetto delle persone che ti vogliono bene!

Oroscopo Branko Sagittario: Un capitolo sta per giungere al capolinea, ma non hai ancora finito di scrivere le pagine della tua vita. Devi guardare al futuro e andare avanti con determinazione!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di riflettere, hai bisogno di fare una pausa prima di prendere una scelta. Presto sarai sicuro di te stesso, ma ora non puoi sprecare tutta l’energia!

Oroscopo Branko Acquario: Non sei dell’umore giusto, hai paura. Con il partner, invece, il consiglio è quello di essere chiaro, di parlare. E di vedere il buono anche nelle critiche per migliorare!

Oroscopo Branko Pesci: Le informazioni non ti mancano, hai tutte le carte in regola. Ma hai anche tanti pensieri, troppe responsabilità e non sai bene come agire!