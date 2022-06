Oroscopo Branko venerdì 1 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 1 luglio 2022. Ciao giugno e benvenuto al mese di luglio! Oggi è venerdì, primo giorno di questo mese che ora prende il via: il weekend si avvicina, molti non vedono l’ora di rilassarsi magari al mare, altri fortunatamente sono già in vacanza. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà la giornata? Si partirà con il piede giusto in amore e sul lavoro? A tutte queste domande, come sempre, ci penserà l’astrologo Branko, puntuale con le sue previsioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Buone notizie per l’amore: ora in fondo al tunnel c’è di nuovo la luce. E i cambiamenti sono dietro l’angolo: ogni decisione, però, spetta a te. Tutto è nelle tue mani!

Oroscopo Branko Toro: Cerca di lasciarti andare alle belle emozioni, di togliere via dalla testa i brutti pensieri (che sono ricorrenti). Devi essere concreto, cerca di stare con i piedi per terra perché va bene l’immaginazione, ma la realtà è un’altra cosa!

Oroscopo Branko Gemelli: Hai energia da vendere e hai intenzione di dare una bella svolta alla tua vita. Però, forse è il caso di avere dei limiti e di capire bene come agire in vista del futuro. E dei tanti progetti che hai in mente!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Stai facendo un viaggio dentro te stesso, sei un po’ lontano dalla realtà. Ma chi ti vuole bene e ti sta accanto ora ti riporterà con i piedi per terra!

Oroscopo Branko Leone: Sei un po’ riservato, chiuso in te stesso, ma stai guardando al futuro con positività e ottimismo. La calma non ti manca, anzi ti aiuterà per riorganizzare tutto, anche il lavoro!

Oroscopo Branko Vergine: Buone notizie perché sta per arrivare un cambiamento, che dovrai solo accogliere a braccia aperte. Cerca di impegnarti, di dare il massimo: la forma fisica è al top!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi hai un po’ di difficoltà, non riesci a capire bene cosa provi. Hai voglia di cambiamenti, di dare una svolta alla tua vita, ma la paura ti frena!

Oroscopo Branko Scorpione: Sei determinato, hai voglia di fare e di agire, ma ricorda che a volte bisogna anche scendere a compromessi per raggiungere gli obiettivi. Cerca di prenderti del tempo per riflettere!

Oroscopo Branko Sagittario: Finalmente hai voglia di lasciarti andare, di vivere belle emozioni in amore: hai messo da parte la paura. Occhio, però, agli incidenti per lo sport e i viaggi!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Cerca di mantenere la calma, la fretta non è mai una giusta alleata. Sei un po’ stanco, frustrato perché stai pensando al futuro con paura. Che ne dici di vivere il momento, che è qui ora e adesso?

Oroscopo Branko Acquario: Stai sognando, ma la realtà non è così perfetta. Devi ritornare con i piedi per terra, pensare al presente perché viaggiare con l’immaginazione e la fantasia non è sempre un bene!

Oroscopo Branko Pesci: Stai lavorando tutto, la fatica non ti spaventa. Anzi, stai cercando di dimostrare a tutti chi sei, quanto vali. Le soddisfazioni, prima o poi, arriveranno: anche quando meno te lo aspetti!