Oroscopo Branko venerdì 12 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko venerdì 12 agosto 2022. Siamo a venerdì e anche questa calda settimana, nonostante il maltempo abbia fatto capolino sull’Italia, è quasi giunta al capolinea. Poi, non ci resta che dare il benvenuto al weekend lungo, quello di Ferragosto, che quest’anno cade di lunedì, tra giornate da trascorrere al mare e in relax. Ma, prima di sapere cosa fare il 15 agosto, non siete curiosi di scoprire qualcosa di più su questa giornata? Come andranno gli ultimi giorni di lavoro, prima delle ferie e delle vacanze per molti? E sul fronte sentimentale? Scopriamolo con le previsioni puntuali dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: È un cielo che ti vede protagonista, sprizzi energia da tutti i pori e questo non passerà inosservato all’interno della tua cerchia.

Oroscopo Branko Toro: Stelle intriganti per chi si vuole bene, finalmente hai deciso di mettere nero su bianco i tuoi sentimenti e questo ti rende decisamente più sereno.

Oroscopo Branko Gemelli: Queste sono stelle che portano a valutare bene le nuove opportunità, non farti prendere dalla fretta e metti nero su bianco tutte le proposte.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Cielo interessante per i liberi professionisti, in arrivo novità! Attenzione a non trascurare il cuore, qualcuno potrebbe risentirne.

Oroscopo Branko Leone: Bello questo cielo per i single, cosa aspetti a guardarti intorno? Il re della savana non può rimanere senza regina. Sul lavoro ci sono degli interessanti margini di guadagno.

Oroscopo Branko Vergine: Stelle promettenti se vuoi mettere in piedi dei nuovi progetti. A partire dall’autunno tutto sarà più chiaro, favoriti i contatti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che ti invita a guardarti intorno soprattutto se sei solo. Non cedere ad improduttivi malumori, piuttosto sfrutta il tuo innato charme.

Oroscopo Branko Scorpione: Bello questo cielo per le coppie, non escludo che da qui ai prossimi mesi ci sia la possibilità di legalizzare un unione e perché no, pensare anche ad un figlio.

Oroscopo Branko Sagittario: Interessante questo cielo per chi desidera dare una svolta alla propria vita, alcuni cambiamenti sul lavoro sono già in atto e questo ti rinvigorisce.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: È un cielo che invita alla prudenza soprattutto con il partner, ultimamente ci sono state delle tensioni di troppo e si rischia di inalberarsi per niente.

Oroscopo Branko Acquario: Bello questo cielo se desideri allargare la tua cerchia di amici! Hai davvero una bella energia oggi e gli altri ne saranno letteralmente incantati.

Oroscopo Branko Pesci: Il cuore è in fermento ma attenzione ai colpi di testa. Fidati del tuo intuito e se una persona non ti convince pienamente non darle credito.