Oroscopo Branko venerdì 18 novembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 18 novembre 2022. E anche questa settimana sta giungendo al capolinea: oggi è finalmente venerdì, è arrivato il freddo e molti dovranno ancora pazientare un po’ prima di staccare la spina e dedicarsi al totale relax. Ma come andrà questa giornata in attesa del weekend? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E sul lavoro qualcuno riceverà belle proposte? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko 18 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Sei stanco, hai veramente tanti pensieri e molte preoccupazioni. Però sei anche simpatico e ottimista, quindi chi ti sta vicino ama passare del tempo con te!

‎Oroscopo Branko Toro: Il cielo ti sorride, finalmente hai ritrovato la giusta serenità, ma attorno a te tutto succede troppo velocemente. Bene l’umore: circondati di belle persone!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Hai bisogno di prenderti un po’ di tempo per te stesso, magari anche facendo un gita fuori porta. Il morale è un po’ giù e sei alla ricerca costante di attenzioni: occhio alle scelte!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: La creatività c’è, hai tanti progetti e i contatti sono favoriti. Insomma, non puoi chiedere di meglio: anche la forma fisica è al top, continua così!

Oroscopo Branko Leone: Hai tanti pensieri, molte responsabilità e progetti da portare a termine: oggi dovrai staccare un po’ la spina dalla routine di sempre. E concentrarti sull’amore, sugli affetti, che meritano attenzione!

Oroscopo Branko Vergine: Bisogna fare un po’ di sport per liberare la mente: cerca di mangiare bene, di bere di più. E di circondarti di belle persone, quelle che siano in grado di farti sorridere!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di rallentare un po’, la tua vita è troppo frenetica. L’energia c’è, ma rischi di sprecarla in questo modo: mantieni la calma!

Oroscopo Branko Scorpione: Hai bisogno di riposare un po’, di ricaricare le batterie e di trascorrere più tempo in famiglia. Bene gli incontri!

Oroscopo Branko Sagittario: Le buone notizie stanno per bussare alla tua porta, ma occhio alla dieta e agli eccessi. Hai tanti obiettivi, ma devi mantenere la calma e capire come muoverti per raggiungerli!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In amore occhio alle tensioni, devi mantenere la calma e riflettere bene prima di prendere delle decisioni.

Oroscopo Branko Acquario: Cerca di rilassarti, hai veramente tanti impegni e stai facendo molti sforzi. Hai dei progetti? Bene, con la calma riuscirai a portarli a termine!

Oroscopo Branko Pesci: Occhio allo sport e ai movimenti, potresti farti male. Bene il rapporto con gli amici, devi continuare così perché la strada è quella giusta!