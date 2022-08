Oroscopo Branko venerdì 19 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 19 agosto 2022. Eccoci, siamo finalmente a venerdì e un caldo fine settimana di agosto è ormai alle porte. Molti sono in vacanza, ma c’è anche chi è ancora alle prese con gli ultimi impegni lavorativi. Scommetto però che non vedete l’ora di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle! Quali saranno i segni più fortunati di oggi? Come andrà l’amore? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, sempre puntuale con le sue anticipazioni segno per segno!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: ‎Oggi la giornata va a rallentatore, potresti spazientirti anche per delle sciocchezze. Fai un respiro profondo e vai avanti, recuperò da questa sera.

‎Oroscopo Branko Toro: ‎Cielo interessante per le coppie, progetti importanti in vista. Chissà che non sia la volta buona per ufficializzare un’unione. ‎

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎Favoriti i nuovi progetti, da qui a settembre uno slancio vitale caratterizzerà il tuo essere dirigendoti in orizzonti imprevisti. ‎

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Cielo intrigante per i sentimenti. Se da poco hai conosciuto una persona carina coltiva il rapporto, potresti esserne piacevolmente sorpreso. ‎‎

Oroscopo Branko Leone: Le stelle invitano alla prudenza questo weekend, ultimamente qualche litigio di troppo con il partner ti rende pensieroso. Recupero da domani.

Oroscopo Branko Vergine: Una rinnovata vitalità pervade il tuo essere, senti di poter superare ogni ostacolo e gli altri non potranno non ammirare la tua intraprendenza.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Cielo interessante per le coppie che si vogliono bene! Da qui all’autunno nuovi, interessanti progetti prenderanno forma.

‎Oroscopo Branko Scorpione: ‎Se sei solo guardati intorno e non rimuginare sul passato. Oggi il tuo charme risulterà davvero irresistibile e sarebbe un peccato non approfittarne!

‎Oroscopo Branko Sagittario: ‎Stelle interessanti per i liberi professionisti, novità nell’aria. Ti senti benvoluto e questo gratifica il tuo ego.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: In queste settimane sei spensierato, hai voglia di goderti la vita e prendere le cose come vengono senza pensare eccessivamente.

Oroscopo Branko Acquario: Oggi l’umore è altalenante, potresti accenderti per delle sciocchezze. Pensa due volte prima di esporti altrimenti potresti rischiare di ferire qualcuno a te caro.

Oroscopo Branko Pesci: Hai voglia di metterti in gioco riscoprendo i tuoi sentimenti più autentici. Hai un certo fascino ma attenzione a non incappare in storie impossibili!