Oroscopo Branko venerdì 1°aprile 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko 1° aprile 2022. Bene, ora possiamo dare finalmente il benvenuto al nuovo mese, quello che ci avvicina sempre di più alla bella stagione, all’estate. Anche se, le temperature degli ultimi giorni sembrano dire il contrario e il freddo proprio non vuole andare via. Ma come andrà questo primo venerdì, che tra l’altro cade proprio nel giorno del pesce d’aprile secondo la tradizione? Siete felici di staccare dal lavoro o vi toccherà stare in ufficio ancora per un po’? Non ci resta che scoprire tutto con le previsioni, anche e soprattutto sul fronte sentimentale, dell’astrologo Branko.

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi hai le idee chiare e non ti resta che agire, ma mi raccomando ricorda sempre di mantenere la calma. In amore devi lasciarti andare alle grandi emozioni, che sono dietro l’angolo!

Oroscopo Branko Toro: Hai un po’ di questioni rimaste in sospeso, quindi ora bisognerà sistemare tutto e fare chiarezza. Lasciati andare e circondati solo di persone che ti vogliono davvero bene, senza avere timore di fidarsi!

Oroscopo Branko Gemelli: Hai forse troppi impegni da portare avanti, ma anche tantissime idee creative e sul lavoro tutto procede a gonfie vele. In amore, ora hai raggiunto la felicità: il periodo è fantastico, non mollare proprio ora!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Hai una personalità forte, sei ottimista ed entusiasta come non mai dei tuoi progetti. In amore, però, devi cercare di fare chiarezza e di pianificare qualcosa, prima di agire senza riflettere!

Oroscopo Branko Leone: Hai tantissime idee e oggi è il giorno giusto per mostrare agli altri quanto vali. Anche in amore tutto procede a gonfie vele, devi solo lasciarti andare a queste bellissime emozioni, senza diffidenza!

Oroscopo Branko Vergine: Oggi è una giornata importante perché sarai in grado di circondarti di persone che valgono davvero e ogni loro consiglio sarà prezioso. Cerca di chiarire e di non ritornare sempre sul passato, perché non porta a nulla di buono!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Bene, oggi sai come mantenere la calma e nulla e nessuno ti fa paura. In amore, però, cerca di dare supporto a chi ti sta vicino: ora più che mai hanno bisogno di te!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei di ottimo umore e questo lo vedono anche le persone che ti sono accanto. Sei sensibile, altruista e sempre cordiale: quindi, le soddisfazioni stanno per arrivare!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei in ottima forma, ti senti finalmente realizzato anche dal punto di vista economico. Bene anche l’amore, cerca solo di interagire di più e di esprimere i tuoi sentimenti in modo chiaro.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Oggi cerca di dedicarti alla casa e alla famiglia, di fare chiarezza nella tua vita. In amore sei geniale, creativo e premuroso: cerca di pianificare e di stare con la persona che ami!

Oroscopo Branko Acquario: Bene, oggi tutto procede secondo i piani: cerca solo di ascoltare di più i consigli degli altri, a volte sono preziosi. In amore lasciati andare alle emozioni, senza paure: non ritornare nel passato, non ne vale la pena!

Oroscopo Branko Pesci: Oggi sei dinamico, positivo e in grado di mantenere relazioni piacevoli con chi ti sta accanto, anche e soprattutto sul luogo di lavoro. Devi solo aprirti di più e dimostrare il tuo affetto alla persona che ami! Insomma, faglielo capire in qualche modo!