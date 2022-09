Oroscopo Branko venerdì 2 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 2 settembre 2022. Sembravano così lontano invece ecco che anche le giornate il mese di settembre — tra la nostalgia per la fine delle vacanze e gli strascichi delle giornate al mare — scorrono all’insegna dei più disparati impegni!

Oggi però è finalmente venerdì e manca davvero poco all’arrivo del tanto desiderato fine settimana. Come sta procedendo il rientro dalle vacanze, pronti per riprendere la consueta routine di lavoro e studio?

In ogni caso, scommetto che non vedete l’ora di sapere come andrà questa giornata e soprattutto quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco. Ci saranno novità in amore? E sul lavoro? Bando alle ciance e scopriamo cosa ci riservano le stelle con le previsioni dell’amato e seguitissimo astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Oggi la giornata parte un po’ a rallentatore, hai bisogno di fermarti e di fare mente locale sulle tue reali priorità.

‎Oroscopo Branko Toro: Oggi le stelle invitano alla cautela, conta fino a dieci prima si esporti. Sul lavoro non alimentare inutili polemiche, recupero da questa sera.

‎Oroscopo Branko Gemelli: Cielo importante per le coppie, non escludo la possibilità di ufficializzare un’unione da qui all’autunno, belle novità in arrivo.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Se sei solo non restare chiuso in casa ma guardati attorno. C’è qualcuno che ha messo gli occhi proprio su di te e sarebbe davvero un peccato sprecare l’occasione.

Oroscopo Branko Leone: Le stelle invitano a progettare fin d’ora le nuove attività, da qui all’autunno le novità non mancheranno ma è bene giocare d’anticipo.

Oroscopo Branko Vergine: È un cielo interessante se desideri metterti in gioco, avrai infatti la possibilità di sperimentarti in settori diversi dal solito uscendo dalla tua zona di comfort.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Stelle intriganti per l’amore! Se sei solo avrai modo di allargare la tua cerchia di contatti e chissà, magari conoscere quella persona che tornerà a far battere il tuo cuore!

‎Oroscopo Branko Scorpione: Hai una grande voglia di fare ed ultimamente la tua agenda è davvero piena, attenzione però a non esagerare, altrimenti arriverai a casa stremato!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Cielo interessante per i nuovi amori, i sentimenti tornano finalmente ad essere protagonisti! Fine settimana foriero di belle emozioni.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bello questo cielo per l’amore, le storie nate di recente hanno una marcia in più! Sul lavoro invece da qui a poche settimane la situazione sarà maggiormente chiara.

Oroscopo Branko Acquario: Il lavoro procede a gonfie vele, sei un vulcano di idee e desideri ampliare i tuoi orizzonti con nuovi progetti! Favoriti i contatti con altre città.

Oroscopo Branko Pesci: In amore sei un po’ dubbioso, spesso perdi la testa per persone impossibili! Cerca quest’oggi di fare il punto della situazione rimanendo con i piedi per terra.