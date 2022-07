Oroscopo Branko venerdì 22 luglio 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko venerdì 22 luglio 2022. Un’altra settimana sta per concludersi: oggi è venerdì, finalmente, e il il sapore del weekend è nell’aria. Siete pronti per riprendere la routine di lavoro e/o studio? Infatti non tutti sono andati in vacanza e per coloro che restano gli impegni quotidiani si fanno sentire. Ma come andrà questa giornata? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Quella di oggi è una giornata positiva, le persone attorno a te apprezzeranno il tuo modo di fare e non riusciranno a resistere al tuo charme.

Oroscopo Branko Toro: La stanchezza si fa sentire, ultimamente il lavoro ti assorbe ed è come se non riuscissi a staccare mai la spina. Non esagerare, alle volte è bene delegare.

Oroscopo Branko Gemelli: Bello questo cielo per i sentimenti, un turbinio di emozioni ti avvolge permettendoti di ampliare la tua cerchia di conoscenze.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi potrebbero essere delle piccole tensioni sul lavoro, ti consiglio pertanto di non alimentare inutili polemiche ma di pensare due volte prima di esporti.

Oroscopo Branko Leone: La tua determinazione ti mette in una posizione favorevole sul lavoro anche se alle volte potresti dare agli altri l’impressione di darti delle arie.

Oroscopo Branko Vergine: Se sei single faresti bene a guardarti attorno, bello questo cielo per i sentimenti. Potresti scoprire un amore dietro una semplice amicizia.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Oggi consiglio cautela, alle volte ti svegli con un po’ di pensieri ed hai bisogno di qualche minuto in più per carburare.

Oroscopo Branko Scorpione: Sul lavoro la giornata nel complesso è positiva, non spazientirti se non tutto va come avevi previsto, alle volte anche i cambi di rotta si rivelano necessari.

Oroscopo Branko Sagittario: Cielo prezioso per le coppie che potrebbero decidere anche di fare dei passi importanti in vista del futuro, come legalizzare l’unione e perché no, un figlio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sei uno uno stato d’animo sereno, la pace invade la tua anima e gli altri saranno letteralmente estasiati dal tuo pacato modo di fare.

Oroscopo Branko Acquario: La creatività è a mille e ti permette di trovare degli inediti ma preziosi spunti, fanne tesoro e presto ne vedrai i risultati.

Oroscopo Branko Pesci: Cielo davvero interessante per l’amore, se sei single non ti sei accorto che qualcuno ti guarda con occhi diversi? Non sottovalutare un’amicizia.