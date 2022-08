Oroscopo Branko venerdì 26 agosto 2022: quali saranno i segni fortunati di oggi?

Oroscopo Branko venerdì 26 agosto 2022. Siamo già a venerdì e il sapore del weekend comincia a sentirsi in modo piuttosto deciso. Come state? Siete già andati in vacanza oppure approfittate proprio di queste ultime calde giornate di agosto per staccare la spina e ricaricare le batterie? Ma non solo lavoro, scommetto infatti che siete curiosi di sapere come andrà questa giornata sia sul fronte sentimentale sia su quello lavorativo. Allora, non ci resta che chiedere tutto a Branko, l’amato astrologo sempre puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Bello questo cielo per le coppie di lunga data, non escludo che da qui all’autunno qualcuno potrebbe fare un passo importante!

‎Oroscopo Branko Toro: Oggi sei un pochino stanco, il lavoro ti assorbe e la tua agenda è decisamente piena! Cerca di ricaricare le batterie coltivando qualche hobbies.

‎Oroscopo Branko Gemelli: ‎Stelle interessanti per proporre agli altri dei progetti che da qui ai prossimi mesi potrebbero essere forieri di preziose novità! Favoriti i contatti con altre città.

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Giornata interessante se desideri mettere in piedi un nuovo progetto per il futuro. Unica accortezza, valuta bene tutte le proposte sul tavolo.

Oroscopo Branko Leone: La tua determinazione paga, sul lavoro sei benvoluto e questo alimenta il to ego portandoti ad impegnarti sempre di più.

Oroscopo Branko Vergine: Giornata interessante per i cuori solitari, hai voglia di metterti in gioco e quest’oggi potresti incontrare sul tuo cammino una persona decisamente carina.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: È un cielo che invita alla riflessione ed a ricucire i tagli di un rapporto qualora ci siano i presupposti per farlo.

‎Oroscopo Branko Scorpione: Stelle interessanti per i sentimenti, se ti interessa qualcuno non esitare a farti avanti. Piacevoli emozioni in arrivo!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Quello di oggi è un cielo che invita alla prudenza, se di recente ci sono state delle tensioni non tirare troppo la corda ma punta sulla diplomazia.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Bello questo cielo per i creativi, se di recente ti è stato affidato un incarico supererai l’esame a pieni voti guadagnandoti la stima dei colleghi.

Oroscopo Branko Acquario: È una giornata interessante per le relazioni, il tuo savoir faire non passerà inosservato permettendoti di fart notare anche ai piani alti.

Oroscopo Branko Pesci: Ultimamente sei piuttosto stanco, hai l’impressione che le cose non stiano andando secondo i tuoi piani. Cerca di fare un bel respiro e vai dritto per la tua strada.