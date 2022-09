Oroscopo Branko venerdì 30 settembre 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 30 settembre 2022. Ultimo giorno della settimana, poi ci toccherà concludere in bellezza (si spera) anche il mese di settembre. Il tempo vola, il weekend che sembrava così lontano è arrivato e oggi, venerdì, molti avranno la fortuna di staccare la spina dalla quotidianità e dal lavoro. Ma come andrà questa giornata anche sul fronte sentimentale? Bisognerà uscire per incontrare la persona speciale o i single devono ancora pazientare? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Branko Ariete: Tutto ti sembra poco reale, stai vivendo un sogno. Ma basta con l’immaginazione: devi tornare con i piedi per terra e riposarti un po’, ne hai davvero bisogno!

‎Oroscopo Branko Toro: Sta per arrivare una bella notizia: sei entusiasta, allegro e la fortuna gira dalla tua parte. Cerca, però, di rallentare un po’ il ritmo e di riflettere bene prima di prendere una decisione!

‎Oroscopo Branko Gemelli: Hai ricaricato le batterie, hai tanta energia e molte idee. Gli ostacoli, che ti sembravano impossibili da superare, ora riuscirai a buttarli giù. Sei forte e determinato come non mai!

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Branko Cancro: Hai tante idee, molti impegni e progetti e non sai bene da dove cominciare. Quali sono le tue priorità? Inizia da quelle!

Oroscopo Branko Leone: Sei allegro, spensierato, hai il cuore leggero e hai finalmente ritrovato la serenità che tanto cercavi. Devi solo organizzare al meglio la tua vita!

Oroscopo Branko Vergine: La giornata è tranquilla, il cielo ti sorride, ma devi pensare di più ai tuoi obiettivi e devi ascoltare il tuo corpo. Che ne dici di fare un po’ di sport?

Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Branko Bilancia: Le soddisfazioni stanno per arrivare, soprattutto dopo tanti sacrifici. Cerca di mantenere la calma e di ritrovare la giusta energia!

Oroscopo Branko Scorpione: Non farti intimidire o spaventare da chi ti sta vicino e ti sembra severo: tu hai il tuo pensiero, devi mantenere quello. Occhio al fisico: meglio fare sport e mangiare in modo sano!

‎Oroscopo Branko Sagittario: Senti la necessità di rompere un po’ con la routine e la quotidianità: hai bisogno di evadere, ma chi ti sta vicino non può stare senza di te. E senza i tuoi consigli preziosi!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Il cielo ti sorride e riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi: la strada è quella giusta, il morale è alle stelle. Occhio solo al fisico: basta con gli eccessi a tavola!

Oroscopo Branko Acquario: Chi ti sta accanto ti ama e ti stima anche per la tua semplicità, il tuo spirito, la tua forza di volontà. Devi solo allontanare le brutte abitudini!

Oroscopo Branko Pesci: Sei un po’ stanco, hai voglia di evadere dalla routine quotidiana: devi rallentare un po’, capire quali sono le tue priorità. E poi iniziare a pensare a una nuova vita!