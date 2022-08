Oroscopo Branko venerdì 5 agosto 2022: le previsioni di oggi segno per segno

Oroscopo Branko venerdì 5 agosto 2022. A molti non sembrerà vero, ma il tempo vola e l’estate sta trascorrendo senza neanche rendercene conto. Siamo già a venerdì di questa prima settimana di agosto e tanti non vedono l’ora di godersi il weekend, prima di riprendere la quotidianità di ogni giorno. Ma come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? I single riusciranno, finalmente, a trovare l’anima gemella e a lasciarsi andare alla passione? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Branko!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Sei già con la testa al futuro, ma attenzione perché devi avere anche dei limiti. Vuoi troppo, sei entusiasta, ma a volte non riesci a concludere nulla. Cerca di mantenere la calma perché nell’ultimo periodo hai tante responsabilità!

Oroscopo Branko Toro: Sei un po’ nervoso, agitato e oggi non riesci a concentrarti, come vorresti, sul lavoro. L’energia, in ogni caso, non ti manca e con questa riuscirai a superare ogni ostacolo!

Oroscopo Branko Gemelli: Sei curioso, hai scoperto tante cose e ora è il caso di giocare bene la partita. Non essere frettoloso e non fidarti ciecamente sempre di tutti!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Oggi sei convincente, attraente e seducente, ma attenzione a chi ti sta vicino. Non devi essere troppo aggressivo, non puoi pretendere troppo perché chi ti vuole bene potrebbe restarci male!

Oroscopo Branko Leone: Bene il lavoro: sei empatico, sensibile e la tua ambizione non spaventa i colleghi. Cerca, però, di essere critico e di non avere paura di nulla: puoi anche correre un rischio!

Oroscopo Branko Vergine: Finalmente sta per tornare la leggerezza nella tua vita, dopo un momento difficile. Lasciati andare, cerca di divertirti, ma sempre con dei limiti!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Cerca di mettere in pratica quello che hai appreso e di fare un viaggio dentro te stesso. Ti farà bene scoprirti e conoscerti di più!

Oroscopo Branko Scorpione: Oggi sei un po’ distratto, hai la testa tra le nuvole e non riesci a concentrarti più di tanto. Sbagli: i tuoi obiettivi devono essere sempre chiari!

Oroscopo Branko Sagittario: Oggi sei un po’ a disagio, hai tanti pensieri e problemi da risolvere. E chi ti sta accanto a volte interpreta male le tue azioni!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Sul lavoro sei maniacale, troppo preciso. Va bene l’organizzazione e la puntualità, ma non deve trasformarsi tutto in ossessione!

Oroscopo Branko Acquario: Oggi avrai tante responsabilità, ma tu non sai e non puoi neanche dire di no. Con calma riuscirai a uscirne fuori, magari da vincitore!

Oroscopo Branko Pesci: Sei creativo, hai tante idee e potresti addirittura metterti in società con qualcuno. Sai bene come trasmettere la tua energia a chi ti sta accanto: è un tuo pregio!