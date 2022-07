Oroscopo Branko venerdì 8 luglio 2022: le previsioni (amore e lavoro) per tutti i segni

Oroscopo Branko venerdì 8 luglio 2022. Bene, siamo già a venerdì e anche questa calda settimana di luglio sta per concludersi. Il weekend, infatti, è alle porte: tutto da vivere. Curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri sul lavoro? E, invece, l’amore regalerà grandi sorprese o tutto sarà piatto e bisognerà attendere ancora? Scopriamolo con le previsioni dell’amato astrologo Branko, puntuale con le sue anticipazioni!

Oroscopo Branko: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko Ariete: Oggi sei un po’ triste, forse stai pensando troppo al futuro e ti stai concentrando poco sul presente. Cerca di raccogliere quello che semini e di ascoltare di più le tue esigenze!

Oroscopo Branko Toro: Giornata che promette bene: dovrai fare una scelta, prendere in mano una situazione anche difficile. Mantieni la calma perché il coraggio non ti manca!

Oroscopo Branko Gemelli: Stai cercando di non pensare al problema, quando in realtà c’è. Stai ‘studiando’ ogni mossa, ma a volte non segui l’istinto è sbagli. Cerca di essere paziente!

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Branko Cancro: Sei un po’ incerto in amore, il periodo non è dei migliori. Hai bisogno di ‘leggerezza’, ma la creatività non ti manca. Che ne dici di meditare un po’?

Oroscopo Branko Leone: Stai facendo un bel viaggio dentro te stesso, ti stai scoprendo. Ma sai bene che devi restare con i piedi per terra perché la realtà è ben diversa dall’immaginazione!

Oroscopo Branko Vergine: Sei concentrato sul lavoro, ma non sempre le ore in più vengono pagate. Hai tante responsabilità e stai attirando attorno a te molte gelosie: occhio ai colleghi!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Branko Bilancia: Hai preso delle decisioni dettate dalla fretta e ora te ne stai rendendo conto. Ogni sforzo, però, verrà presto ripagato: non mollare proprio ora!

Oroscopo Branko Scorpione: Il periodo è un po’ stressante, ora dovrai trovare la forza di uscirne. La creatività non ti manca e presto ti sentirai meglio, appagato con te stesso!

Oroscopo Branko Sagittario: La giornata non parte bene: sei stanco, pensi di avere tanti rimpianti e hai paura. Hai forse perso un’occasione? Vale la pena concentrarsi solo sul lavoro? Prova a rispondere a queste domande!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko Capricorno: Presto ogni tuo sforzo verrà riconosciuto: le ultime giornate sono state un po’ pesanti, ma presto arriveranno le soddisfazioni!

Oroscopo Branko Acquario: Hai voglia di lasciarti andare, di vivere un amore puro. Hai tanti desideri, ma la tua vita è un po’ troppo frenetica. Hai bisogno di un momento di relax!

Oroscopo Branko Pesci: Sei un po’ diffidente, non ti fidi di nessuno. E oggi la giornata non parte bene, ma potrai contare su di te. Tu sai bene come muoverti, conosci la verità!