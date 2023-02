Oroscopo Branko weekend sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Con il nuovo fine settimana alle porte, tutti stanno aspettando di sapere qualcosa sul futuro, in base al proprio segno zodiacale e quello che gli astri preparano per noi. Come di consueto possiamo anticipare i tempi grazie alle imperdibili previsioni dei migliori astrologi.

L’oroscopo di Branco per questo fine settimana

Come di consueto, dunque, andiamo ad analizzare le previsioni astrologiche di Branko, con tutti i consigli per il prossimo weekend, segno per segno, in base alla nostra interpretazione libera dei pronostici offerti dall’astrologo.

Ariete

Non ci sono davvero domande stupide. Farai le tue ricerche e tutto andrà meglio. Ciò che impari darà un contesto a ciò che stai facendo e ti aiuterà a capire il tuo scopo e la tua parte nel quadro più ampio.

Toro

I succhi creativi entrano in gioco. Goditi l’ondata di energia e lascia che le idee fluiscano. Il pomeriggio mostra le scintille di interesse romantico. Rimani abbastanza radicato da riconoscere quando la tua voce interna ti dà consigli.

Gemelli

Un investimento nella tua atmosfera avrà numerosi vantaggi. Qualunque cosa tu faccia per rendere le cose più belle, più facili, più utili ed efficienti ti ripagherà con gli interessi e avrà benefici oltre il previsto.

Cancro

Il gioco è lungo, con molte partite, quindi non preoccuparti se non stai ancora vincendo. Alla fine vincerai così tanto che ti annoierai e desidererai ardentemente i giorni in cui era una sfida.

Leone

Mentre riconosci i contributi degli altri, ti danno più di prima. Il tuo entusiasmo ha un modo di far crescere tutto ciò verso cui lo indirizzi, e avrai una mira eccellente.

Vergine

Quando le persone si rivolgono a te per chiedere aiuto, non è il momento di dubitare della tua autorità. Se non ce l’avessi, non ti guarderebbero. Cita te stesso. Prendere decisioni e trarre conclusioni. Sai più di quanto ti dai credito.

Bilancia

Ci sono elementi canaglia che porteranno imprevedibilità al tuo progetto e alla tua giornata. Non hai paura di loro e nemmeno sei entusiasta di loro. È semplicemente qualcosa da gestire e farai un buon lavoro.

Scorpione

Tu sei l’esperto e lo possederai. Potresti non avere anni di esperienza alle spalle, ma non importa. Ciò che conta è la tua conoscenza e una prospettiva unica che vale la pena condividere.

Sagittario

L’amore ti riempie di gratitudine. Potresti persino sentirti grato per eventi che non sono ancora accaduti. Anche i tuoi poteri di immaginazione sono forti ora e mentre ti dirigi verso il tuo sogno, i tuoi poteri di attrazione seguiranno l’esempio.

Capricorno

Ti dispiace essere la spalla che piange di qualcuno? A seconda del “qualcuno” potrebbe essere un onore. Ascolta con cuore aperto ma non consigliare, per non metterti in una posizione di obbligo.

Acquario

L’orgoglio della proprietà è la regola che si applicherà ai tuoi beni. Ti prenderai cura che brillino, brillino e funzionino. Stasera: trasformerai uno sconosciuto in un conoscente o rinfrescherai una conoscenza passata.

Pesci

Un rimedio per sciogliere i nodi mentali causati da un lavoro complicato: un compito semplice, facilmente portato a termine. È facile capire quando il pavimento è spazzato o il vetro è immacolato. La soddisfazione di finire si trasferirà ad altre parti della tua vita.