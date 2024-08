Oroscopo dal 28 agosto all’1 settembre, questi segni zodiacali troveranno l’amore: le previsioni

Ancora pochi giorni e saluteremo anche questo agosto 2024, per dare il benvenuto a settembre. Giorni di fermento anche dal punto di vista astrologico. Sono tante le novità in serbo per i segni zodiacali. Quali saranno quelli più fortunati e quali quelli meno? Chi sarà il segno baciato dalla fortuna in campo sentimentale? In questo ultimo scampolo d’estate, mentre un po’ tutti si preparano a riprendere i ritmi frenetici della routine quotidiana, quali sono le previsioni astrologiche?

Ariete – è arrivato il momento di abbassare le difese, non sempre fare i duri paga. A volte è bene anche far vedere le vostre fragilità, dare spazio all’empatia per trovarvi pronti al momento in cui l’amore dovesse bussare alla vostra porta. Non perdere di vista voi stessi, prendetevi del tempo da dedicarvi, coccolatevi, è davvero arrivato il momento di ricaricarsi e magari anche riorganizzare alcuni aspetti della vostra vita.

Bisogno di darsi una scossa e rimettere ordine

Toro – è arrivato il momento di chiarire alcune questioni lasciate in sospeso, ormai, da troppo tempo. Basta procrastinare. Il non detto può diventare un ostacolo insormontabile anche nei rapporti di amicizia. Superato questo intoppo potreste davvero trovare più energia nella quotidianità, così da ricominciare a godere delle cose semplici e piano piano risalire la china, salutando un periodo che non si è rivelato favorevole.

Gemelli – Riuscirete di nuovo a fare ordine nella vostra vita, dopo aver lasciato correre per diverso tempo, lasciando un po’ tutto in balia delle onde a creare una gran confusione. Non è il momento di concentrarvi sulle responsabilità e sugli impegni lavorativi, è invece tempo di lasciarvi andare a distrazioni e concedervi tempo da dedicare alle vostre passioni. Una volta ritrovata la vostra serenità sarete in grado di tornare a pensare agli impegni professionali.

Confusione, irrequietezza e questioni sospese: tempo di cercare soluzioni

Cancro – Non riuscite a trovare pace, siete animati da un’irrequietezza che non vi consente di godere anche dei momenti semplici della vita. A volte, proprio come in questo caso, occorre concedersi il tempo di vivere delle cose semplici. Cercate di approfittare per vivere a pieno la famiglia e anche la vostra intimità. Non è il momento dei grandi progetti.

Leone – Potrebbero essere i giorni ideali per risolvere una questione economica che avete lasciato in sospeso per troppo tempo. Un momento importante che vi consentirà anche di tornare a vivere con maggiore leggerezza, al punto da indurvi anche a organizzarvi con amici per trascorrere qualche ora di svago e divertimento.

Vergine – State attraversando un periodo di confusione, questo stato d’animo vi ha creato qualche problema anche nei rapporti interpersonali. State calmi e sappiate che si tratta solo di un breve lasso temporale. Presto tornerete alla vostra solita lucidità e alla capacità di riprendere in mano le situazioni che vi si prospetteranno. Non lasciate sedimentare una difficoltà in campo sentimentale, affrontarla significa anche trovare una soluzione.

Non fatevi travolgere da organizzazione e impegni di lavoro

Bilancia – state chiedendo troppo a voi stessi. Va bene l’organizzazione, ma esagerare comporta conseguenze che non sempre sono quelle sperate. Fermatevi un attimo a riflettere su quali sono i vostri reali bisogni e ciò che vi fa stare bene. Ricominciate da questo punto per tornare all’efficienza a cui siete abituati.

Scorpione – Avete vissuto qualche giorno di buio. Non vi era chiaro quale fossero gli impegni lavorativi da affrontare, né tantomeno il modo in cui farlo. La nebbia sta per diradarsi e in questi giorni potreste ritrovare la chiarezza che sembrava scomparsa. Una occasione che vi donerà più tranquillità e vi consentirà di vivere al meglio anche altri contesti.

Sagittario – è una settimana importante per riscoprire la vostra capacità di stare con gli altri. Guardando le cose da un nuovo punto di vista riuscirete ad adottare le giuste strategie per tornare a recuperare la serenità e il piacere di trascorrere il tempo in compagnia degli amici. In alcune occasioni questi ultimi si riescono a rivelare una vera e propria ancora di salvezza.

Tra il bisogno di chiarezza e la necessità di lasciarvi andare

Capricorno – Solitamente organizzati anche nel tempo da riservare ai diversivi, stavolta sembrate proprio non riuscire. È la volta buona per far andare le cose come vanno, senza impegnarvi a cercare di dargli un indirizzo. Anche da questo potreste trovare giovamento. Non sempre controllare tutto porta i risultati sperati, mentre lasciare andare si può rivelare una mossa vincente.

Acquario – è il momento di fare chiarezza. Il momento di dire apertamente di cosa avete bisogno anche a chi avete accanto. State attraversando una fase delicata e cercare di esprimere senza mezzi termini i vostri desideri potrebbe aiutarvi a uscire dall’impasse. È questione di qualche giorno ancora e vedrete che le cose miglioreranno.

Pesci – A volte siete portati a non dire fino in fondo quel che pensate, per paura delle conseguenze o per timore di turbare i vostri interlocutori. È proprio arrivato il momento di dire chiaramente ciò che sentite, per evitare di indispettire gli altri. Non perdete tempo, esprimetevi chiaramente, questo atteggiamento potrebbe favorirvi in diversi ambiti.