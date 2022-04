Oroscopo del giorno Paolo Fox 20 Aprile: previsioni amore e lavoro

Previsioni Paolo Fox di oggi, 20 aprile 2022. Siamo quasi a metà della settimana, Pasqua e Pasquetta sono finite e noi stiamo ancora pensando a quanto abbiamo mangiato al pranzo. Ma ormai abbiamo ripreso i nostri ritmi, probabilmente qualcuno non li aveva proprio interrotti, quindi rallegriamoci un po’ e vediamo cosa ci regalerà la giornata di oggi. Leggiamo insieme le previsioni del mitico Paolo Fox. Ecco per voi un estratto direttamente dal settimanale DiPiù.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: I legami sono armoniosi, potresti fare un incontro importante. Sul lavoro invece presto le cose andranno come desideri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore ci vuole prudenza, potresti correre il rischio di sentirti annoiato. Sul lavoro invece se devi fare delle proposte muoviti subito.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se oggi devi rivedere un ex sii cauto. Sul lavoro invece la situazione presto si sboccherà.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Cerca di non essere eccessivamente permaloso nei confronti del partner. Sul lavoro invece non farti il sangue amaro, dalla prossima settimana le cose miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore le emozioni di questo periodo sono positive. Sul lavoro invece con Giove favorevole a maggio ci sarà una ventata di novità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore c’è un po’ di tensione, non mettere in discussione tutto. Sul lavoro invece se hai da poco cambiato attività cerca di andare d’accordo con i colleghi.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Ottimo periodo per i sentimenti, se sei single guardati intorno. Sul lavoro invece potrebbero esserci delle discussioni con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore inizia fin da ora a programmare qualcosa di bello per il futuro. Sul lavoro invece la fatica si fa sentire ma i frutti dell’impegno saranno premiati.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Con la Luna nel segno le emozioni non mancheranno. Sul lavoro invece trattative e accordi procedono a rilento.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Favorite le emozioni e gli incontri, non chiuderti in casa. Sul lavoro invece i nuovi progetti hanno una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore la giornata è un po’ strana, non alimentare polemiche. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti, qualcosa si sta muovendo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore oggi potresti essere più malizioso del solito. Sul lavoro invece la tua creatività sarà premiata.