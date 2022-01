Oroscopo della settimana Ada Alberti, le previsioni fino al 4 febbraio 2022 in diretta tv a Mattino 5

Oroscopo Ada Alberti: previsioni dal 31 gennaio al 4 febbraio

Torna l’appuntamento con l’oroscopo di Ada Alberti a Mattino 5. Come sarà la settimana? Vediamo insieme: la nota astrologa ha fornito le sue previsioni per il periodo dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 .

Oroscopo Ada Alberti: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

ARIETE: settimana altalenante: attenzione ai soldi e alle questioni legali. Sul lavoro miglioreranno i rapporti con un superiore.

TORO: Bene l’amore, Venere è dalla tua parte. Dovrai tenere d’occhio molte cose, ci saranno novità anche sul lavoro.

GEMELLI: Finalmente Marte non sarà in opposizione: potrai riprendere fiato, ma attenzione sempre ai soldi, alle questioni fiscali e legali.

CANCRO: Potrebbero esserci alcune situazioni contrastanti, ma alla fine sarai tu a uscire vincente. Sarà una settimana altalenante che ti vedrà vittorioso nel finale.



Oroscopo Ada Alberti: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione a Mattino 5

LEONE: Per i nati sotto il segno del Leone questa settimana potrebbero esserci alcuni cambiamenti nelle collaborazioni lavorative: non è detto che questo non sia qualcosa di positivo!

VERGINE: Settimana positiva, sia il lavoro che l’amore hanno buoni influssi. Il lavoro di squadra è favorito il lavoro di squadra, così come i progetti di coppia.

BILANCIA: In questa settimana per i nati sotto il segno della Bilancia il lavoro avrà una marcia in più, mentre la vita personale potrebbe risentirne un po’: ci potrebbero essere alcune tensioni in famiglia.

SCORPIONE: E’ una settimana positiva, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì, particolarmente fortunate, ma fate attenzione sul lavoro.

Oroscopo Ada Alberti a Mattino 5: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

SAGITTARIO: Questa è una settimana in cui dovrete stare molto attenti ai soldi. Bene la famiglia e l’amore, la casa è il vostro rifugio.

CAPRICORNO: Settimana fortunata, in questi giorni riuscirete a riscattarvi di qualcosa rimasto in sospeso. Potete pretendere di più in ambito lavorativo, mostrando il vostro valore.

ACQUARIO: Lemstelle sono dalla vostra parte e vi aiutano soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, ma attenzione alle finanze: cercate di non spendere troppo.

PESCI: Per i nati sotto il segno dei Pesci questa è una settimana con le stelle a favore: potrete realizzare piccoli sogni e guardare lontano.