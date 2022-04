Oroscopo di Paolo Fox del 19 aprile 2022: tutto quello che ci riservano le stelle oggi

Previsioni Paolo Fox di oggi, 19 aprile 2022. Oggi è solamente martedì, la settimana è appena iniziata, ma ancora non abbiamo dimenticato i caldi abbracci e il relax del week-end appena andato. C’è chi addirittura sosterrebbe che è meglio non farla la pausa settimanale, solamente per evitare il duro riadattamento che ci aspetta dal lunedì in poi. Ma noi non siamo dello stesso parere! La pausa è necessaria, e propedeutica alla nostra salute fisica ed interiore. Chissà come andrà, invece, la giornata di oggi. Non ci rimane che scoprirlo con le previsioni e l’oroscopo del mitico Paolo Fox. Ecco per voi un estratto direttamente dal settimanale DiPiù.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore ultimamente la fortuna non è stata dalla tua parte. Un periodo difficile e pesante che però ora devi cercare di affrontare, divertiti, vai alle feste e aspettati delle novità. Nel lavoro sarai un po’ influenzato da ciò che succede all’esterno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore cerca di trovare un punto d’incontro, evita discussioni e situazioni che possono crearti problemi. Stai attenta ai segni Capricorno e Bilancia. Nel lavoro concentrati e non farti prendere dal panico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore sei riuscito ad andare avanti dalla tua storia passata. Nel lavoro è un periodo ottimo se sei un libero professionista.

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore tra il pomeriggio di oggi e di domani avrai un momento di tensione probabilmente dovuto a questioni lavorative. Nel lavoro non aspettare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore devi iniziare a seguire il tuo cuore. Preparati perché ti sentirai sempre più forte. Nel lavoro riceverai delle proposte importanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore per i rapporti più instabili ci saranno dei momenti di pausa. Nel lavoro datti tempo e prendi una cosa per volta.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore sarà fortunato chi vorrà avere un figlio. Nel lavoro preparati a nuove possibilità e incontri, non aspettare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore ti senti trasgressivo e hai voglia di evadere. Nel lavoro non ti senti più tutta la negatività addosso ed è arrivato il tuo momento.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore se non ti senti soddisfatto dovresti cercare da altre parti. Nel lavoro cambieranno i piani.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore sarai teso e ti sentirai nervoso, rimani aperto a nuove conoscenze. Nel lavoro datti da fare perché ci saranno delle novità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore non prendertela per cose inutili. Nel lavoro cerca di stare tranquilla ed essere energica.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore sarai sopraffatto dall’istinto. Nel lavoro fidati solo di te stesso.