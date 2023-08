Oroscopo fine agosto, pioggia di soldi in arrivo per questi segni zodiacali: baciati dalla sorte

Passione, coraggio, fortuna e intraprendenza sono le parole chiave per una triade di segni che chiuderà il mese alla grande. Le ultime due settimane di agosto 2023 saranno decisive per alcuni segni, che diranno addio alle vacanze ma senza amarezza, con una dose inaspettata di positività che permetterà loro di affrontare le prossime settimane con entusiasmo.

L’assetto planetario bacerà tre segni in particolare, due fissi e un cardinale. Complice soprattutto il transito di Mercurio in Vergine fino al 4 ottobre e della Luna in Leone fino al 20 agosto. Il favore degli astri li renderà in questo modo più analitici, precisi ma anche più decisi e consapevoli di se stessi. Vediamo come.

Luna in Leone e Mercurio in Vergine: cosa vogliono dire e fino a quando ne potremmo godere?

Il transito planetario che accompagnerà alcuni segni fino a settembre è eccellente. Nel caso della Luna in Leone, alcuni segni troveranno la giusta dose di coraggio per rivendicare i propri diritti, pretendere di più per se stessi e imporsi sulla scena. È il caso di chi ha il Sole nei tre segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) o di chi ha la luna in uno di questi 3 segni, così come per i segni fissi Toro, Scorpione e Acquario.

La Luna rappresenta l’emotività, il proprio universo valoriale e invita dal 16 al 20 agosto 2023 un po’ tutti i segni a riconnettersi con le proprie passioni, con ciò che ci rende liberi, indipendenti e appagati. Un invito a riscoprire se stessi a partire dai propri bisogni. Sarà un colpo di scena in particolare per le persone del Leone, segno fisso che dovrà invece rimettere in discussione molto di se stesso, ma con grandi benefici. Per tornare a ruggire come si deve dopo anni di “grigiore”.

Mercurio in Vergine, dal 28 luglio fino al 4 settembre 2023, invece, renderà alcuni segni più meticolosi e introspettivi, ma senza piangersi addosso, anzi. Il pianeta del pensiero permetterà così di affrontare la fine dell’estate e abbracciare nuove sfide con lucidità, sarà possibile mettere in campo progetti in modo analitico, organizzare e tendere con precisione e razionalità verso ciò che più si desidera. Una ventata di pragmatismo che gioverà soprattutto ai segni di terra: Toro, Capricorno e Vergine, i più orientati al raziocinio, ma aiuterà anche gli emotivi Cancro e Scorpione, dominati dall’acqua.

Quali saranno i segni più fortunati di fine agosto 2023?

Sono tre i segni che baciati dalle stelle sul finire di agosto 2023, due fissi e un cardinale. I segni fissi sono quelli che comunemente oppongono più resistenza ai cambiamenti, mentre quelli cardinali anticipano i cambiamenti buttandocisi a capofitto (dipende sempre dalla mappa astrale, ma generalmente apprezzano i cambiamenti).

Ariete, Toro e Scorpione saluteranno agosto 2023 con la fortuna in amore e sul lato economico. L’Ariete, segno combattivo e determinato, si rimboccherà ancora più le maniche per trasformare i proprio sogni in realtà. Se vi trovate in coppia, avrete conferme sul fatto che la persona che avete accanto fa per voi. Viceversa se siete single, non avrete problemi a orientare al vostra scelta: sarete tutto un fuoco. La vostra fiamma vi aiuterà anche sui risparmi: vedrete un aumento cospicui delle vostre finanze e avrete la possibilità di usufruirne per accontentare i vostri vizi e piacere. Un fine mese lussurioso per gli arietini.

Tra i segni fissi invece, ci sono Toro e Scorpione. Il Toro, un segno comunemente dallo spirito dionisiaco, vorranno godersi tutti i piaceri possibili: ci sarà la voglia di conoscere gente nuova, di stare in mezzo alle persone, rilassarsi dedicandosi ai propri hobby ma anche crearsi nuove opportunità, personali e lavorative. Una positività che però potrebbe creare anche qualche invidia, attenzione. Per il viscerale Scorpione, invece, sarà un momento di autoaffermazione. Il segno più misterioso dello zodiaco conosce bene le proprie potenzialità, ma ne sarà finalmente fiero. Una sicurezza che sfoggerà soprattutto sul lavoro, raccogliendo i frutti dell’impegno di questi mesi e vedendo le proprie sorti economiche migliorare. La nota positiva è che se il segno d’acqua porta a chiudersi, questa volta lo Scorpione sceglierà di condividere i propri traguardi con le persone più care. Bando all’inquietudine, sì all’apertura verso gli altri. A patto che si dimostrino sempre degni di fiducia, altrimenti il pungiglione non ve lo risparmia nessuno.