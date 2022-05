Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio: tutte le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 maggio 2022. Oggi è finalmente domenica, il giorno dedicato al relax per eccellenza! Il mese di maggio tra il caldo e le belle giornate, è letteralmente volato e l’estate si sta facendo sentire sempre di più. Ormai infatti sembra che la bella stagione sia arrivata e noi non vediamo l’ora! Vediamo cosa ci aspetta oggi. Ovviamente con le imperdibili previsioni del fantastico Paolo Fox.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore potresti fare una bella conoscenza, non restare chiuso in casa. Sul lavoro invece cerca di non alimentare inutili polemiche con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la situazione astrologica è piuttosto intrigante, potresti trovare a scegliere tra due persone. Sul lavoro invece, sono possibili nuovi accordi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bello questo cielo per i sentimenti, un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro invece non escudo novità già nel giro dei prossimi mesi.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore potresti sentire il partner un po’ distaccato, se c’è qualcosa che non va meglio parlarne subito. Anche sul lavoro c’è un po’ di tensione, possibili attriti con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore con una persona del segno dei Pesci potrebbe crearsi un’affinità particolare, anche se a volte fatichi a comprenderla. Sul lavoro invece presto arriveranno delle meritate soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore puoi davvero creare qualcosa di importante se hai al tuo fianco la persona giusta. Buone intuizioni sul lavoro, le tue idee si riveleranno vincenti.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore se hai una relazione che va avanti da diverso tempo potresti anche pensare di ufficializzarla. Sul lavoro invece, desideri metterti in gioco e dimostrare il tuo valore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Interessante questo fine settimana per l’amore, favorite le nuove conoscenze. Sul lavoro invece non escludo che certi progetti possano subire ritardi o rallentamenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore favorite le coppie che si vogliono bene e che desiderano progettare qualcosa di bello per il futuro. Sul lavoro invece qualcosa si muove, novità nell’aria.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore se hai una relazione stabile desideri dare vitalità alla coppia. Sul lavoro invece i frutti del tuo impegno non tarderanno ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore potresti fare una bella conoscenza in questi giorni, non temere di lasciarti andare. Sul lavoro invece cerca di riflettere bene prima di esporti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore potresti davvero trovare l’anima gemella, bel periodo per i cuori solitari. Sul lavoro invece c’è un po’ di incertezza ma presto tutti i nodi verranno al pettine.