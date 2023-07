Oroscopo Fox, quali sono le previsioni per luglio segno per segno

Come ogni mese, Paolo Fox fa le previsioni sui segni zodiacali per il periodo di Luglio 2023. Come già ci aveva annunciato in una precedente previsione sullo svolgersi dell’Estate 2023, anche in questo caso ci ribadisce il leitmotiv del periodo: in questo momento storico, la parola d’ordine è “cambiamento”. Ci saranno mutazioni nella vita quotidiana, negli affari di cuore, sul lavoro e per quanto riguarda il portafoglio.

L’oroscopo di Paolo Fox per Luglio 2023: l’Ariete, il Toro e i Gemelli

Per l’Ariete è arrivato il momento di chiarire le proprie intenzione con il partner. Deve decidere se aprire a una relazione seria con questa persona oppure continuare nell’ambiguità, magari tenendo frequentazioni parallele alla sua storia d’amore. Sul lavoro, il grande impegno profuso potrebbe regalare piacevoli sorprese e promozioni.

Il Toro ha dimostrato di poter risolvere tutti i problemi. Nel mese di luglio, l’andazzo sarà uguale. A patto che si lascino lontani i contrasti, soprattutto quelli legati alla sfera amorosa e lavorativa.

Per i Gemelli si preannuncia un mese ambiguo, dove felicità e problemi si alterneranno. Potresti trovare momenti di felicità in amore, ma questo potrebbe di conseguenza portarti a soffrire per ruggini sul mondo del lavoro o addirittura beghe per l’economia di casa.

Il Leone, la Vergine e la Bilancia

Per il Leone si preannuncia un mese problematico, dove potrebbe non trovare nessun riferimento nella sua vita dove aggrapparsi. Anche i partner di lunga data potrebbero diventare un problema, con le dimensioni delle liti che possono mettere in discussione il proseguo della storia. Attento al lavoro, qualcuno potrebbe provare a metterti ai margini.

La Vergine deve chiarire cosa vuole in amore. La tentazione è chiudere, in maniera civile, con l’attuale partner. La testa guarda a nuove persone, che non vedi l’ora di conoscere e magari voltare pagina con loro. Non aspettare la fine del mese per fare queste scelte.

Per la Bilancia sarà un mese fastidioso. Rimugini troppo sugli errori commessi, con quei pensieri che influiscono anche sulle scelte attuali che prendi. Tutto ciò, oltre a farti vivere l’Estate male, rischia di crearti non pochi malumori.

Lo Scorpione, il Sagittario e il Capricorno

Allo Scorpione, l’amore potrebbe fare una piacevole sorpresa. Bisogna farsi trovare pronti al treno che arriva, perchè potrebbe oggettivamente regalarvi momenti felici. Sul lato professionali, devi mettere in conto dei problemi sul lavoro.

Il Sagittario ha bisogno di persone stimolanti al suo fianco. Ecco perché dei partner che non hanno quella verve, potrebbero venire accantonati durante questo mese. Se troveranno il compagno giusto, la persona con questo segno potrebbe far vedere il meglio del proprio “io” in questo periodo.

Per il Capricorno il cambiamento sarà totale. L’amore tradito ha innescato nuovi stimoli di rivalsa, aprendo la strada anche a vecchie conoscenze. Poteva essere un mese deprimente per il cuore, invece sorprendentemente hai trovato la quadra della tua vita e hai ricominciato a macinare sul lavoro.

Il Cancro, i Pesci e l’Acquario

Il Cancro rischia di vivere un mese ambiguo, specie se non sarà capace di dare risposte concrete sia sul piano amoroso che in fatto di lavoro. Le ultime bollette potrebbero creare dei problemi sulle tasche di famiglia.

L’Acquario è troppo nervoso in questo periodo, diventando sempre più insopportabile alle altre persone. Serve un repentino cambio di atteggiamento, specie per non combinare guai in amore e soprattutto nel lavoro.

Per i Pesci, si potrebbe stagliare un nuovo amore all’orizzonte. Avete buone possibilità di iniziare una nuova storia, in un’avventura che potrebbe rendervi felici come da tanto tempo non lo eravate.