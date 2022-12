Oroscopo Gemelli 2023 Paolo Fox: grafico e previsioni (amore e lavoro)

Oroscopo Paolo Fox 2023 per i nati sotto il segno dei Gemelli. Cari amici del Gemelli, il nuovo anno sta per arrivare. Il Natale è passato e ora ci tocca brindare a questo nuovo anno, al 2023, con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore. E che tutto ruoti attorno all’amore, motore di ogni cosa. Come sempre le domande, in vista dell’anno che sta per arrivare, si susseguono perché la curiosità è difficile da mantenere a bada. Come sarà il 2023 sul fronte lavorativo? E su quello sentimentale? A queste domande, come sempre, toccherà a Paolo Fox dare una risposta: lui che non delude mai le aspettative di nessuno!

Oroscopo 2023 Paolo Fox: quali sono i segni fortunati, le anticipazioni (amore e lavoro) per il nuovo anno

In occasione dello speciale de I Fatti Vostri, trasmissione di Rai 2, il celebre astrologo ha svelato le anticipazioni e ha mostrato i grafici con l’evoluzione. Com’è quello dei Gemelli? I nati sotto il segno dei Gemelli saranno fortunati in amore e sul lavoro? La fortuna sarà dalla loro parte? Chissà…

Come andrà il 2023 per i Gemelli secondo le previsioni di Paolo Fox

Prima di vedere il grafico e di sapere come andranno lavoro e fortuna, ecco qualche anticipazione sulla sfera sentimentale. I Gemelli in amore, specie a febbraio, dovranno fare attenzione perché potrebbero essere distratti, troppo impegnati sul lavoro. Con l’arrivo della primavera, però, tutto potrebbe cambiare e la passione potrebbe tornare a fare capolino. In vista dell’estate!

La sfera lavorativa, soldi e salute

Dal punto di vista lavorativo, invece, i Gemelli nel 2023 dovranno farsi forza e andare avanti, senza la paura di rischiare. I nati sotto questo segno avranno voglia di cambiare, di dare una svolta alla propria vita: è giusto, ma forse è meglio mantenere la calma e contare anche sul supporto di Venere. Senza strafare!

Il grafico di Paolo Fox per i Gemelli: come andranno amore, lavoro e fortuna

Tante idee imprenditoriali in vista dalle potenzialità promettenti. Hai un anno per pensare a qualcosa di sorprendente. In amore è tempo di fare scelte in una direzione o nell’altra anche se deciderai di rimanere da solo. Piccoli conflitti potrebbero nascere ad agosto quindi mostrati sempre equilibrato. L’autunno potrebbe portare spese eccessive quindi attenzione al portafogli mentre la salute potrebbe avere una fase calante a luglio. Sentimenti favoriti a settembre.