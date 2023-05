Oroscopo giugno 2023, le previsioni di Paolo Fox e Branko: segni fortunati e classifica

Arriva il mese di Giugno 2023, con Paolo Fox e Branko che si lanciano in previsioni sui segni dell’Oroscopo più fortunati per l’inizio dell’Estate 2023. Tutti sono abbastanza d’accordo su come l’imminente stagione estiva, porterà importanti cambiamenti, sia in positivo che in negativo, per la vita delle persone. Ogni segno, quindi, dovrà vincere la sfida del cambiamento, o addirittura l’adattamento a un nuovo ambiente circostante.

L’Oroscopo di Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete, sarà il momento di mettere le idee in ordine. Finalmente, all’interno del vostro cuore, riuscirete a distinguere meglio chi vi è realmente amico da chi invece vi usa per i propri intenti. Tutto ciò, permettendovi di vedere meglio le cose, vi aiuterà a maturare un nuovo e felice momento della vostra vita. Per il Toro, è tempo di raccogliere i semi di quello che avete raccolto nell’ultimo anno: sacrifici, duro lavoro e attese. Siete gli unici che non andrete incontro a cambiamenti. Per i Gemelli, l’Estate sarà il momento propizio per rifiatare, ricaricare le batterie e magari utilizzare le nuove energie per cambiare ciò che non va.

Cancro, Leone e Vergine

Un inizio 2023 complesso, vi ha fatto comprendere quanto sia importante la vostra salute: Cancro, guardate prima a voi stessi. Nelle scelte siate più egoisti, perchè è venuto il momento di guardare un attimo a voi e soprattutto al vostro benessere. I Leone vivranno un periodo d’oro, dimostrandosi intraprendenti e creativi. Le persone vi avvicineranno, attratte anche dal vostro carisma magnetico. Per la Vergine, è ora di uscire di casa: basta poltrone o letti, perchè c’è una vita che vi aspetta… Anche per iniziare inaspettate relazioni amorose.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cambiamento, per la Bilancia, è anche tempo d’importantissime scelte da fare. In questo senso, prendetevi tutto il tempo che vi serve, ragionate su come muovervi e valutate la migliore mossa per voi. Per lo Scorpione, i cambiamenti arriveranno sotto l’aspetto sentimentale. La porta che vi lega agli ex si chiuderà, portandovi aria fresca nella vostra vita. Sagittario, se sarai più calmo, puoi fare qualsiasi cosa. Il cambiamento dovrà essere caratteriale: imparare a non perdere la pazienza.

Capricorno, Acquario e Pesci

Per i Capricorno, sarà il periodo del coraggio. Per l’Estate 2023, è arrivato il momento di fare importanti passi di vita, in condizioni che ve la cambieranno in meglio. Acquario, devi crescere umanamente e soprattutto professionalmente. L’Estate sarà il momento propizio per riflettere sulla tua vita e capire gli errori commessi. Pesci, abbandonate ciò che non vi piace più fare: l’Estate vi darà l’occasione di rivoluzionare la vostra vita, approfittate.