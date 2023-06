Oroscopo luglio 2023: le previsioni segno per segno, chi sarà fortunato in amore

L’estate è alle porte e i cambiamenti astrali non tarderanno ad arrivare. Nuove costellazioni irradiano il cielo e la fortuna in amore varia segno per segno. Prima di commettere qualche errore o buttarsi in nuovi amori è importante controllare cosa dicono le stelle. Tutte le previsioni per l’Oroscopo di luglio 2023 segno per segno: ecco chi sarà fortunato in amore!

Oroscopo luglio 2023 per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: A livello sociale inizi ad essere accettato e le persone riconoscono il tuo valore. Fai attenzione al modo in cui comunichi e ti esprimi, potresti rischiare di rovinare un rapporto dicendo cose inopportune.

Toro: Alcuni amici arriveranno a farti visita e rallegreranno le tue giornate, prenditi il giusto tempo da dedicare a loro. Sarà un’estate serena e potrai trascorrere molto tempo con il tuo partner. Si preannunciano mesi felici per voi.

Gemelli: L’amore rimane un po’ incerto in questi mesi: cerca di riflettere bene prima di buttarti in una nuova storia d’amore. Hai bisogno del giusto tempo per prenderti cura di te e della tua salute. Gli acciacchi dell’ultimo periodo si stanno risolvendo e sul piano finanziario andrai a gonfie vele.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro: Questo è il mese fortunato per te: è il momento perfetto per buttarti in una nuova avventura e lasciarti andare. Se hai una cotta, è proprio il tempo giusto per dichiararsi, le stelle sono dalla tua parte. In arrivo grandi sorprese dal punto di vista romantico, un partner potrebbe sorprenderti.

Leone: In amore nessuna novità in vista, mentre chi è fidanzato vivrà un periodo di tranquillità. In questi mesi le novità e le soddisfazioni arriveranno dal punto di vista professionale. Riceverai grandi soddisfazioni grazie alla tua costanza degli ultimi mesi.

Vergine: Hai affrontato un periodo difficile, ma cerca di mantenere la tua positività perché sono in arrivo grandi belle novità per te. Le stelle pronunciano un viaggio emozionante e nuovi incontri interessanti sotto il sole estivo.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: Sul piano personale la tua condizione sta migliorando sempre di più. Chi pensava di acquistare una casa o trasferirsi può approfittare della buona sorte delle stelle in questo periodo. In amore ci sono delle novità in arrivo: una persona che hai incontrato di recente potrebbe dichiararsi.

Scorpione: La situazione finanziaria traballante ti rende un po’ instabile anche a livello emotivo. Fai attenzione a non far soffrire nessuno e prima di iniziare una nuova relazione pensaci bene.

Sagittario: La tua salute è ottima e stai riuscendo a prenderti cura di te sempre meglio. Sei in forma e in salute, anche le soddisfazioni a livello accademico o professionale non mancheranno. Per i single sarà un’estate di quiete senza grandi sorprese.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: Chi sta vivendo una relazione potrebbe vivere dei momenti davvero speciale. Il vostro partner sta pensando di andare al livello successivo… Una proposta di matrimonio o di convivenza potrebbe arrivare proprio quest’estate.

Acquario: Cerca di prenderti cura della tua salute mangiando bene, bevendo molta acqua e facendo sport. Le soddisfazioni arriveranno, ma cerca di non ostentarle troppo o potresti rimanere deluso. Nessun nuovo amore in vista per quest’estate, pensa a divertirti!

Pesci: La tua estate sarà all’insegna della spensieratezza e dei viaggi. Cerca di goderti gli amici e tutte le avventure che ti riservano questi mesi, non avere rimpianti!