Oroscopo Mauro Perfetti, le previsioni della settimana: cosa dicono le stelle fino al 2 marzo 2022

Oroscopo Mauro Perfetti. Una settimana, l’ultima di febbraio, sta per concludersi e tra qualche giorno ci toccherà dare il benvenuto a marzo e, si spera, alla primavera. Ma il cielo promette grandi cose? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore e/o sul lavoro? Ostacoli da superare e stelle contrarie? Non ci resta che scoprire tutto e dare una risposta a queste domande con le previsioni dell’amato astrologo Mauro Perfetti, che nel corso del programma Detto Fatto ha fornito le prime anticipazioni fino a mercoledì 2 marzo.

Oroscopo Mauro Perfetti Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Ariete: Finalmente sei spensierato, ma se sei intrappolato in una relazione difficile e ti senti oppresso forse è meglio chiudere e dire ‘basta’.

Oroscopo Toro: Il weekend promette grandi cose, favoriti gli incontri speciali. Unico consiglio: cerca di fare tutto con calma!

Oroscopo Gemelli: Siete molto premurosi, attenti. Bene sul lavoro, le idee non vi mancano di certo!

Oroscopo Cancro: Le stelle sono dalla tua parte e ti aiuteranno a superare le delusioni. Da mercoledì, in particolar modo, cerca di lasciarti alle spalle le ansie e i brutti pensieri!

Oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Leone : Cerca di fare chiarezza nel tuo cuore e di capire chi ti ama e ti rispetta. Tutti gli altri non meritano la tua attenzione!

Oroscopo Vergine: Il weekend sarà indimenticabile: forse vincerai e nel lavoro sarai in grado di farti valere. Continua con questa determinazione!

Oroscopo Bilancia: Nel fine settimana dovrai fare i conti con qualche insofferenza, ma non temere perché tutto si risolverà!

Oroscopo Scorpione: Le stelle sono dalla tua parte: trionferai e riuscirai a superare i momenti difficili dell'ultimo periodo!

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni

Oroscopo Sagittario : Mercurio è dalla tua parte e ti regalerà una bella settimana, molto redditizia in amore e sul lavoro!

Oroscopo Capricorno: I pianeti sono con te: lasciati andare, ogni momento può essere quello giusto!

Oroscopo Acquario: Mercurio ti aiuterà ad essere più allegro e vivace. Bene l'amore, il lavoro sarà produttivo!

Oroscopo Pesci: La prossima settimana sarà magnifica nel lavoro e in amore. Insomma, siete baciati dalla fortuna!