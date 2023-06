Oroscopo Mauro Perfetti, quali sono i segni fortunati del weekend: le previsioni fino al 4 giugno 2023

Per questo fine settimana, arriva l’Oroscopo di Mauro Perfetti. Il famoso astrologo, ha fatto le sue previsioni fino al giorno di domenica 4 giugno. Come sappiamo, il mese attuale sarà quello del cambiamento: un nuovo lavoro, nuove responsabilità, amori che nascono o finisco, riavvicinamenti inaspettati all’interno della vita. Cambiamenti che, già dall’inizio di giugno, vedremo nelle nostre vite.

Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete si dimostrerà il vero segno che più muterà in questo periodo. Bisognerà però attendere il cambiamento, assecondarlo e soprattutto adattarci a un nuovo stile di vita. In questo viaggio, dovremmo essere accompagnati dalle persone che ci vogliono bene. Per il Toro, cambiare significherà reintegrare nella propria vita persone che non frequenta più: chiarire i nervi tesi o una parola distensiva per ricreare un rapporto. Per la persona Gemelli, oggi più che mai serve la forza delle persone che gli vogliono bene: cambiare è uscire da un momento difficile.

Cancro, Leone Vergine

Per il Cancro, una storia d’amore ti risucchierai. La vivrai da Croce Rossa, ossia mettendoti a disposizione del partner. Attento però a non trascurare anche gli altri aspetti della tua vita. Leone, sul lavoro stai diventando sempre più un collega degno di stima: se il capo ti ha promesso qualcosa, manterrà la parola. Per la Vergine, le tante domande che hai in testa stanno per trovare risposta: stai tenendo la strada giusta.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cambiamento è anche uscire da un momento duro, come hai vissuto le ultime settimane cara Bilancia. Chi ti vuole bene e ti stima, è pronto a farti offerte irrinunciabili: cogli l’occasione. Per lo Scorpione, non perdere tempo a riagganciare i “treni persi”: prova a crearti un proseguo, mettendoti alle spalle il passato. Per il Sagittario, è tempo di cambiamenti. Fallo con il benestare del cielo e delle stelle, che ti aiuteranno con il loro influsso.

Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno sarà il segno del mese, poiché mostra a tutti come rialzarsi nelle situazioni difficili: sei un esempio da seguire. Per l’Acquario, tempi difficili s’intravedono: usa la tua bravura per rimanere a galla e non essere danneggiato. Per i Pesci, alcune tue amicizie sono negative: apri gli occhi e ricerca la felicità.