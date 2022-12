Oroscopo Natale 2022 secondo Paolo Fox: grafici e previsioni segno per segno

Oroscopo Natale 2022 secondo Paolo Fox. A molti, forse, non sembrerà vero, ma il mese di dicembre è arrivato e il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero pochi, pochissimi, giorni al Natale. A quel periodo dell’anno così magico e meraviglioso, quello amato da grandi e piccini. Tra case e negozi addobbati a festa, regali sotto l’albero pronti per essere spacchettati e riunioni di famiglia. Perché a Natale la distanza non esiste: tutti si sentono vicini, uniti da quel calore e da quell’affetto che solo la festa sa dare. A tutti e senza distinzioni. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questo Natale secondo le stelle? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? Qualcuno sotto l’albero troverà una bella sorpresa? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni, sempre puntuali, dell’amato astrologo Paolo Fox. Chissà come andrà questo 25 dicembre…sarà memorabile in positivo? Ce lo auguriamo!

Anticipazioni Paolo Fox di Natale 2022 per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Tenderai ad essere piuttosto austero nei regali, in quanto preferisci trascorrere del tempo con la tua famiglia e le persone a cui vuoi bene. Vestiti di rosso in questo Natale, è la gamma cromatica che meglio si addice a questo periodo dell’anno e che, inoltre, ti regala una bella grinta facendoti assaporare a pieno lo spirito natalizio.

Toro. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Il Natale da sempre ha per te un estremo fascino e magia. Ti diverte molto decorare la casa, stilare la lista dei regali da impacchettare con cura, nonché cucinare ricette speciali da servire ai propri cari. Il colore che meglio ti si addice per queste feste è il marrone. Colore della natura, aggiunge quel tocco natalizio che non guasta affatto in queste suggestive giornate.

Gemelli. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Come tuo solito anche in questo Natale sarai un po’ smemorato dimenticandoti qualcosa per strada. Regali, cibo, ti ridurrai a fare tutto all’ultimo minuto. Tuttavia, lo spirito natalizio pervade il tuo segno con grande entusiasmo e non desideri altro che i tuoi cari siano felici. In questo Natale, scegli il bianco come colore principale. Sarà il simbolo della tua luce, illuminando inoltre la casa nel miglior modo possibile.

Come sarà il Natale per Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Tenderai a festeggiare il Natale in grande stile, vuoi che tutta la famiglia sia contenta e che possa apprezzare questo momento di gioia e convivialità. Tuttavia, non sempre ti muovi per tempo e anche quest’anno potresti restare indietro nei preparativi. Come colore principale usa il giallo, le sue tenui sfumature e la vicinanza con i colori pastello ti permetteranno di evidenziare i dettagli più importanti dei luoghi in cui ti trovi.

Leone. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Hai un grande spirito natalizio, ti piace catturare la magia del momento con regali in grande stile e catturare il tutto con foto e video. In casa non mancheranno, inoltre, decorazioni e bevande. Il colore sul quale puntare in queste festività è l’arancio. Segno distintivo e simbolo di coraggio, il simbolico ruggito di questo colore è muto nella tua casa ma i suoi effetti sono potenti.

Vergine. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Attento ai dettagli come sei, è probabile che tu ti sia portato avanti già da diversi mesi con il menù natalizio e la lista dei regali. Non è escluso inoltre che tu abbia già pianificato anche delle attività da fare dopo, una volta terminato il pranzo. Questo Natale scommetti sul colore grigio, ti connette con la natura regalandoti un’armonia e una serenità senza precedenti.

Il Natale secondo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Eccentrici nei regali e nelle decorazioni, i nati Bilancia amano il buon cibo e i cori natalizi che intonano insieme a tutta la famiglia, in segno di convivialità e ritrovo. Una personalità equilibrata deve sostenere un tono cromatico che lo è altrettanto e quale colore migliore se non il rosa? Questa gamma cromatica ti rappresenta alla perfezione facendoti fare un figurone.

Scorpione. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Durante le feste ti piace rispettare le tradizioni. Amano viziare i bambini con i regali o preparando loro quella pietanza che tanto gli piace. I nati Scorpione hanno una personalità intensa che si riverbera anche nel colore che meglio si addice per loro durante questo Natale e cioè il blu: intenso, elettrico e brillante, vi donerà una grande forza.

Sagittario. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Veri amanti del Natale, i nati Sagittario non vedono l’ora che arrivi questo magico periodo dell’anno! Certamente non si faranno trovare impreparati in quanto a regali, cibo e decorazioni, divertendosi a stupire tutti i loro ospiti. Il verde è il coloro che meglio gli si addice in questo festività in quanto in grado di calmare l’eccitazione che li pervade durante le festività.

Come sarà il Natale per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Ti piace il Natale ma la tua pigrizia ti porta a non collaborare più di tanto né per quel che riguarda il menù né per quel che riguarda le decorazioni casalinghe. Ti piace il buon cibo e non vedi l’ora di gustarlo e condividerlo insieme a tutti i tuoi cari. Il colore che meglio ti si addice in queste feste è il nero, simbolo di eleganza e rispetto. Stile, classe e signoria ti caratterizzeranno, usa questi toni per bilanciare le luci presenti negli ambienti.

Acquario Anticipazioni Paolo Fox per Natale: I nati Acquario amano il Natale e non vedono l’ora di trascorrerlo in famiglia. Ti piace rinnovare la tradizione e stupire i commensali con nuove preparazioni che li lasceranno a bocca aperta. Il colore sul quale puntare in queste feste è il tono del turchese, in ogni sua sfumatura. La tua casa risplenderà di una nuova, preziosa luce.

Pesci. Anticipazioni Paolo Fox per Natale: Il segno dei Pesci per le feste natalizie ama la tradizione e i lunghi pranzi in famiglia al suono di canti e regali. Molti i doni che riceverei durante le feste, segno che sei sempre nel cuore delle persone a te care. Il colore sul quale puntare per questo Natale è il viola, colore dell’indipendenza. Con questa tonalità non passerai certamente inosservato.