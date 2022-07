Oroscopo Paolo Fox 1 Agosto 2022: tutti i segni fortunati di oggi

Oroscopo Paolo Fox lunedì 1 agosto 2022. Prima giornata di Agosto. Sembra ieri che stavamo scrivendo di Luglio.. invece ecco qua. Non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata che, ovviamente, sarà all’insegna del caldo? Siete al lavoro o già in ferie? Qualcuno di voi riceverà una sorpresa inaspettata?

Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Ci potrebbero essere delle grosse novità per quanto riguarda l’amore. Non perderti nei mille impegni lavorativi, cerca di goderti qualche giorno di vacanza.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Un periodo un po’ difficile di ansia e stress. Ma non avere paura di lasciarti andare, ci sono tante cose che si possono recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Un periodo buio della tua vita si sta allontanando sempre di più. Non dimenticarti di ciò che hai passato. Tieni a mente tutte le sensazioni che hai provato.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Potrebbero esserci mille novità da oggi. Cerca solo di guardare oltre le tue conoscenze e ricordati che vivi in un posto così meraviglioso che non puoi perderti.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Hai le carte in regola per farcela. In amore, buttati un po’ di più. Potresti stupirti nel conoscere persone che prima ignoravi del tutto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Hai carisma ma a volte tendi a nasconderlo per paura di sbagliare. Non metterti da parte, inizia a credere in te stesso e vedrai che troverai la tua strada.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Non c’è niente da perdere. Ci sono tante cose che puoi provare, soprattutto in quest’estate (che ancora non è finita). Goditi fino all’ultimo giorno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Ci sono stati diversi malumori ultimamente. Hai dovuto affrontare una serie di situazioni di crisi che ti hanno portato a sentirti sempre più perso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Cerca di focalizzare le tue energie nl lavoro e nelle idee che più ti piacciono. Hai l’appoggio del tuo partner e delle persone che ti vogliono bene. Non scoraggiarti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Hai bisogno di una paura che tra un po’ arriverà. Fino a quel momento, cerca di tenere duro. Non farti distrarre dalle tante situazioni che prenderanno il sopravvento.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Non è sbagliato cambiare, soprattutto se senti che questa cosa può renderti più tranquillo. Inizia ad ascoltare cosa senti veramente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: A volte sbagliare porta a una consapevolezza necessaria. Non soffermarti sulle cose negative di questo periodo, a breve avrai tantissime soprese.