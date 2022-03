Oroscopo Paolo Fox 1° aprile 2022: le previsioni segno per segno

Previsioni Paolo Fox di oggi, 1° aprile 2022. Il mese di marzo è ormai alle spalle (a molti non sembrerà vero!) e oggi ci tocca dare il benvenuto ad aprile, con la bella stagione che è quasi alle porte. Curiosi di sapere come inizierà? E come andrà questo venerdì, ora che il weekend si fa sempre più vicino? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro con le anticipazioni, segno per segno, di Paolo Fox, di cui di seguito riportiamo un estratto direttamente dal settimanale ‘DiPiù’.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore si sta riaccendendo la passione, hai bisogno di una persona accanto e presto per qualcuno arriverà il colpo di fulmine. Sul lavoro, la tua vita sta per essere travolta. E stravolta da un cambiamento!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Stagione importante per i sentimenti: c’è chi sta addirittura pensando a una convivenza o a un matrimonio. Sul lavoro, favoriti gli incontri e i contatti con persone importanti: datti da fare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Oggi è il giorno giusto per i chiarimenti. Ma non solo. I single ne devono approfittare e fissare degli appuntamenti. Sul lavoro, non rimandare i colloqui, anche se hai un lavoro come dipendente!

Oroscopo Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore hai voglia di divertirti, di essere felice e spensierato. Ma sono favoriti anche i legami duraturi. Sul lavoro, potrebbero esserci delle piccole difficoltà nell’ambito legale e amministrativo!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore le storie che nascono ora hanno bisogno di essere valutate con calma perché i fraintendimenti sono dietro l’angolo. Sul lavoro, meglio non essere agitati e tenere lontano i problemi ‘familiari’.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Non puoi pensare sempre di essere sfortunato, ora in amore devi metterti in gioco. Sul lavoro, meglio riflettere, soprattutto se hai dei problemi economici!

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Il weekend in amore per molti sarò liberatorio, tu vuoi essere indipendente (anche in amore). Sul lavoro, devi farti valere e forse oggi tenere testa a tutti è un po’ complicato. Ma non impossibile!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore il periodo più brutto è alle spalle e chi ha superato una crisi ora è ancora più forte. Sul lavoro, non prendere impegni: il pomeriggio è molto piatto, ma non pensare di rinunciare a qualcosa che ti piace! Anzi!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore potrebbero esserci dei piccoli problemi, ma devi valutare tu se ne vale la pena: ha senso arrabbiarsi? Sul lavoro, non hai tanta voglia, forse perché hai pochi stimoli dall’esterno: forza, non mollare e dai spazio alla tua creatività!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore se hai una nuova storia devi cercare di portarla avanti, occhio perché la giornata di domenica promette grandi cose. Sul lavoro, la fortuna è dalla tua parte: soprattutto se hai iniziato da poco un progetto!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore la fase è di recupero, ma non devi mollare. Sul lavoro, presto arriveranno delle belle novità e sorprese, soprattutto dal punto di vista economico!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Buone notizie in amore perché Venere incontra Giove e favorisce le coppie forti. Sul lavoro, novità per i giovani, per quelli che vogliono sostenere un colloquio e che presto avranno delle soddisfazioni!