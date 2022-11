Oroscopo Paolo Fox 1 dicembre 2022: le previsioni in amore e lavoro segno per segno

Oroscopo Paolo Fox giovedì 1 dicembre 2022. È l’inizio di un nuovo mese, dicembre, l’ultimo di questo 2022, manca poco al Natale, un appuntamento ricco di sorprese per bambini e adulti. Ma non siete curiosi di sapere come si prospetta questo nuovo mese? Come si concluderà questo 2022? Cosa ci riserva l’amore e il lavoro nel mese di dicembre? Non ci resta che scoprire tutto con l’oroscopo di Paolo Fox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Previsioni Paolo Fox: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Evita discussioni inutili con il tuo partner, anzi prendi proprio le distanze da situazioni e persone che ti creano inquietudine. Quello che stai facendo nel lavoro non ti piace e perciò rischi di sbagliare per distrazione

Oroscopo Paolo Fox Toro: L’amore in questo mese ti riserverà sorprese, ma ancora non è arrivato il momento, devi pazientare ancora un po’. Hai tanti progetti lavorativi, ma fai confusione e quindi non riesci a dargli concretezza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Se vuoi avere l’occasione di incontrare la persona della tua vita, qualora fossi single, allora dovrai anche creare le condizioni perché ciò accada. Nel lavoro non farti prevaricare esprimi chiaramente quali sono le tue necessità.

Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Ti senti un po’ sottotono, cerca però di riservare più tempo al tuo rapporto di coppia. Anche il lavoro stenta ad andare avanti oggi. Non disperare è solo un momento passeggero.

Oroscopo Paolo Fox Leone: È un momento favorevole in amore, sono previste occasioni da non perdere. Il lavoro ti assorbe moltissimo, hai deciso di portare a termine degli impegni prima delle vacanze di Natale

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Cerca di essere più creativo e coinvolgi la tua metà nei tuoi progetti, in maniera da farla sentire parte della tua vita. C’è qualcosa che ti disturba in campo professionale, cerca di capire presto di cosa si tratta per risolvere.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Devi sfruttare il momento per affrontare problemi di cuore. Ora puoi affrontare qualsiasi difficoltà sentimentale con determinazione e risolutezza. Stanno per arrivare grandi opportunità lavorative.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Non ti far trascinare in polemiche inutili, il rischio è di scatenare una discussione con la tua metà. L’impegno professionale che ti vede cimentarti in nuove attività ti disorienta.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Sei alla ricerca di conferme in campo sentimentale e forse questo potrebbe rivelarsi il momento giusto per averne. Non farti trascinare in discussioni lavorative inutile, sei tu che comunque avrai la meglio.

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Non è una giornata nella quale sei nella tua forma migliore, potrebbe esserci qualche problema in amore. Potrebbero esserci tensioni a lavoro, ma lascia correre non devi affrontarli di petto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Se hai un rapporto di coppia consolidato troverai tempo per dargli spazio. Hai alcune scadenze importanti da rispettare

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Cerca di essere un pochino più riflessivo in amore, non farti trascinare dall’impeto. Sta per aprirsi un periodo di grandi occasioni professionali.