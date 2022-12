Oroscopo Paolo Fox Capodanno: le previsioni segno per segno per il 1° gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio 2023. Buona domenica e…buon anno nuovo a tutti. Il 2022 è ormai alle spalle, ora non ci resta che dare il benvenuto al 2023, con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia migliore. E che inizi in bellezza e sotto ogni punto di vista, da quello lavorativo a quello sentimentale. Dopo aver festeggiato e brindato, oggi come trascorrerete questa giornata? In relax in famiglia o facendo una gita fuori porta? Non ci resta che scoprire tutto, per sapere come andrà il 1 gennaio, con le previsioni sempre puntuali dell’amato astrologo Paolo Fox. Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: Buon anno nuovo, cari amici nati sotto il segno dell’Ariete. Oggi dovrai staccare la spina un po’ dalla quotidianità, che riprenderà domani, riposare e riprenderti dalle grandi abbuffate. Forza, il nuovo anno promette grandi cose: devi solo credere di più in te stesso e nelle tue capacità!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Bene l’amore, non puoi chiedere di meglio: devi solo lasciarti andare alle grandi emozioni, che non mancheranno. Sul lavoro tutto procede secondo i piani: puoi iniziare a progettare in vista dei prossimi mesi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Devi liberarti di un peso, dire quello che pensi per iniziare al meglio il nuovo anno. Bene la sfera sentimentale, non male il lavoro: le soddisfazioni non mancheranno, dopo tante fatiche!

Oroscopo 2023 Paolo Fox: quali sono i segni fortunati, le anticipazioni (amore e lavoro) per il nuovo anno

Cancro, Leone e Vergine

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Buon anno nuovo, ma mi raccomando: cautela perché dal punto di vista sentimentale il 2023 sarà un anno di revisioni. Bene il lavoro, ma la stanchezza oggi inizia a farsi sentire, forse dopo i vari festeggiamenti!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Devi lasciarti andare all’amore, alle grandi emozioni e staccare la spina, almeno oggi, dal lavoro. Presto anche lì arriveranno delle soddisfazioni, proprio quando meno te lo aspetterai!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: L’amore bussa alla tua porta e non puoi chiedere di meglio in questo 2023: lasciati andare alla passione perché le belle notizie non mancheranno!

Oroscopo Paolo Fox 1 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Devi concentrarti sì sul lavoro, ma anche sull’amore: il partner ha bisogno di affetto, di sicurezze. E tu a volte sei sfuggente: cerca di essere presente, inizia bene l’anno!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Bene l’amore, ora puoi finalmente chiudere le porte al passato e lasciarti andare alle belle emozioni. Le occasioni, però, non mancheranno neanche sul lavoro!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Il 2023 è amore. Questa è la parola chiave, quindi devi solo cercare di lasciarti andare alle belle emozioni. E devi essere pronto anche ad accogliere a braccia aperte nuove opportunità sul lavoro!

Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Venere è con te, quindi il mese di gennaio partirà alla grande e sarà all’insegna dell’amore. Bene anche il lavoro: non puoi chiedere di meglio!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Lasciati andare all’amore, alla grande passione perché è l’anno giusto. Sul lavoro tutto procede secondo i piani, ma dovrai fare i conti con qualche piccolo ostacolo da superare. Niente di così complicato!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore puoi lasciarti andare, gli incontri sono favoriti e devi solo iniziare a vivere la passione senza paura. Sei un po’ stanco, quindi oggi meglio staccare la spina dal lavoro, poi da domani potrai riprendere in mano la tua quotidianità!